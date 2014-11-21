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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:09 BJT

民生期货：沪铜短期弱势振荡，后市价格趋势下跌为主

以下内容节选自11月21日的《期货日报》：

近期铜价波澜不惊，沪铜在46800-47900价格区间振荡整理，市场方向尚不明朗。全球经济冷热不均，中国需求乏力，供需上已进入需求淡季，消费前景不容乐观。沪铜短期内仍将弱势振荡，后期价格趋势以下跌为主。

11月汇丰制造业PMI预览值回到50，为半年以来的最低值，反映中国制造业景气度依然不高，制造业总需求下降。房地产方面，根据国家统计局的数据，10月70个大中城市中，价格下降的城市有69个，持平的城市有1个。与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有67个，上涨的城市有3个。同比来看，销售价格下跌2.5%，9月同比降1.1%，为近两年来首次录得同比降幅。尽管降速较之前几个月有所放缓，但房地产业持续消沉激发市场对中国经济增速放慢的担心，中国经济潜在增速回落导致其需求下降是铜价长周期下降的主因。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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