民生期货：沪铜短期弱势振荡，后市价格趋势下跌为主

11月汇丰制造业PMI预览值回到50，为半年以来的最低值，反映中国制造业景气度依然不高，制造业总需求下降。房地产方面，根据国家统计局的数据，10月70个大中城市中，价格下降的城市有69个，持平的城市有1个。与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有67个，上涨的城市有3个。同比来看，销售价格下跌2.5%，9月同比降1.1%，为近两年来首次录得同比降幅。尽管降速较之前几个月有所放缓，但房地产业持续消沉激发市场对中国经济增速放慢的担心，中国经济潜在增速回落导致其需求下降是铜价长周期下降的主因。(完)