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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:25 BJT

日本股市：早盘走跌，长周末前出现抛盘且有短线过热迹象

在周一的假期之前，“投资人对主要个股获利了结，”Securities Japan, Inc首席市场分析师Masayuki Otani表示。

尽管隔夜美股受到美国数据鼓舞表现强劲，但日本股市投资人仍抛售持股。旗下拥有Uniqlo服饰品牌的日本迅销(Fast Retailing) 下跌1.3%，令日经指数下跌21点，软银 跌0.3%。

近期受日圆贬值而股价走扬的出口股日产(Nissan)汽车 与Panasonic 则分别下跌1.7%与1.3%。

东证股价指数 下跌0.7%至1,387.61点，仍接近周三触及的八年高位，JPX-日经400指数 亦下跌0.8%至12,669.34点。(完)
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