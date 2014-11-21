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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:11 BJT

光大期货：大商所鸡蛋期价近强远弱，合约反弹面临技术压力

以下内容节选自11月21日的《期货日报》：

周四，大连鸡蛋期货主力1501合约早盘冲高，盘中回落，尾市拉升，日内期价振荡加剧。截至当日收盘，鸡蛋主力1501合约最高4749元/500千克，最低4688元/500千克，当日波幅61元/500千克。技术图表显示，鸡蛋1501合约期价反弹面临技术压力4750元/500千克，若蛋价难以有效突破关键压力位，蛋价或将再度下行。 　　据新华社全国农副产品和农资价格行情监测系统显示，9月中旬以来全国鸡蛋价格整体呈现下降走势。截至11月19日，鸡蛋各省均价为4.69元/斤，与9月10日相比，全国鸡蛋日均价下降5.4%。分地区来看，约九成省区市鸡蛋价格下降，其中河北、山西、辽宁、黑龙江、山东、江苏、河南地区鸡蛋价格降幅居前，其价格下降幅度已超过一成。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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