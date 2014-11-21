《路透晚报》--11月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：目前银行体系流动性总体充裕，需要时将及时提供流动性支持

面对近日中国银行间市场资金面再度吃紧，中国央行周五下午及时喊话安抚市场，称目前中国银行体系流动性总体充裕，需要时将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。央行表示，受多只新股即将密集发行等因素影响，市场短期资金供求和货币市场利率有所波动。

--中国政策：多策并举支持经开区转型升级，或催生“小自贸区”遍地开花

中国政府网周五发布于促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的若干意见，对符合条件的开发区给予外汇，金融等诸多政策支持，或可催生类似上海自由贸易区的“小自贸区”遍地开花，尤其是对中西部地区更具吸引力。

--《焦点》欧元区和中国企业步履维艰，为全球经济增长敲响警钟

周四出炉的调查结果似乎给全球经济敲响警钟，欧元区企业业务增长速度不及所有预期，中国和美国的制造业也失去动能。数据不容乐观，再加上有证据表明企业继续降价，将会放大要求欧洲央行采取进一步政策行动的呼声；而中国制造业产出六个月来首次下滑，也将给北京当局增添同样的压力。

--中国房地产：33个省市以税费补贴来救市,料未来更多省市将效仿--报告

中国楼市今年来进入寒冬期，成交量一降再降，各地政府出台各种措施来促使楼市回暖。中国金融搜索平台融360最新报告指出，截止上周四，国内已有33个省市发布政策，明确规定了更为优惠的购房税费新政。

--中美贸易：美国将对中国进口集装箱征收反倾销关税，最高可达153.24%

美国商务部周四决定对进口自中国的铁路与公路运输集装箱收取反倾销关税，因为认定这些商品在美国的售价低于成本。

--中国经济：上海国际航运中心洋山深水港区四期项目获批，投资128亿元

为应对经济下行压力中国政府继续加快投资项目。国家发展改革委周五公告核准上海国际航运中心洋山深水港区四期工程项目，总投资128亿元人民币，设计年通过能力630万标准箱。

【金融】

--中国金融：信贷资产证券化改为备案制，已发行机构豁免业务资格审批--消息

中国国务院周三会议提出运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量的话音刚落地，超过三位消息人士周四就透露，银监会已于今天下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，不再进行逐笔审批。

--中国金融：修订商业银行杠杆率管理办法后不会提高其资本要求--银监会

中国银监会周四对修订《商业银行杠杆率管理办法》公开征求意见，对表内外资产（杠杆率分母）的计量办法进行了调整，并称修订后中国商业银行的杠杆率水平将有所提升，但不会提高其资本要求。

--台湾金融：金管会调降境外基金的台湾投资金额比率至五成，2016年起实施

台湾金管会表示，除特定符合深耕计画的基金公司以外，将调降台湾人投资境外基金比重上限为50%(原为70%)，此外也调降境外基金投资于台湾证券市场的比率不得超过净资产价值至五成(原为七成)。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》流动性紧张及非标转标市场化逻辑

中国金融市场近年来风生水起的非标业务，在同业业务监管出台系列文件后，虽然不断有一些创新融资模式继续监管套利，但银行整体非标资产配置规模呈现下滑趋势，而随着商业银行存贷比，资产证券化和杠杆率等监管办法的成熟，非标业务萎缩大概率将持续较长时间。

--新债招标：中国50年期国债利率低于预期，保险机构积极投标

中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率低于预期。市场人士表示，尽管近日银行间资金面紧张局面再升温，但是对超长期限国债影响偏淡，在主力需求机构保险的积极投标参与下，其中标利率低于市场预期，接近同期限二级估值。

--中国货币市场：主要回购利率多扩大涨幅，资金紧张未见缓和忧虑暂难消

中国银行间资金市场周五回购利率除隔夜外，多扩大涨幅，其中14天品种涨近30bp(基点)。交易员表示，在月末临近新股大批量集中申购等干扰下，而央行"注水"驰援力度相对有限，令资金紧张局面进一步放大，资金拆借市场线上、线下价格持续攀升。

--中国债市动态：资金仍紧现券收益率走升，随时关注消息面动向

中国银行间债市周五早盘现券收益率和IRS(利率互换)较上日均略涨，因紧张的流动性未有缓解，市场情绪较为谨慎。不过国债期货已收回跌幅，令机构更加关注央行是否会出手施援等消息面动向。

--中国债市：财政部下周二将进行600亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国财政部周五公告称，将于下周二(25日)进行今年第10期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月。

--中国票据市场：转贴利率本周涨势加剧，央行表态有助缓解紧张情绪

中国票据市场本周转贴利率自低位走升。交易员表示，在月中信贷规模压力尚可背景下，本周资金收紧态势逐步升温，虽然随着资金成本和票据收益利差拉开，本周收票机构稍增，但仍难抑制转贴利率本周涨势加剧态势。

--新债招标：台湾30年公债不足额发行，国库称由底价决定

台湾财政部周五表示，今日对30年103/16期公债截标，主要是因利率小组会在标售前订出底价，与国库是否充裕没有绝对关系。

【外汇】

--《离岸人民币综述》沪港通首周叫好不叫座，CNH波动性提高仍可期

沪港通问世首周有些“叫好不叫座”，不但额度使用连续收缩，预想中对于离岸人民币(CNH)汇率的冲击也非常有限。不过分析人士指出，沪港通交易在中长期料将趋于活跃，这会提高CNH汇率的波动性，并带动在岸汇率的市场化发展。

--中国汇市：中间价创两周高位带动人民币早盘走升，短期市场观望为主

中国人民币兑美元周五早盘走升，主因中间价反弹并创出近两周高位。交易员反映，早盘交投较为平淡。因银行间资金面紧张局面再升温，市场注意力相对集中于掉期市场。短期即期市场或继续维持区间震荡格局，市场对人民币走势持观望态度。

--离岸人民币：香港居民人民币换汇量大增，料国债零售反应好于去年--中银香港

中银香港周五称，自本周一取消香港居民兑换人民币限制以来，换汇量大增，预料国债零售部分认购反应比去年热烈。

【证券/行业】

--中国证券：证监会称将保持目前新股发行速度，年底前不会集中发行

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，未来将保持目前的新股发行速度，年底前不会集中安排新股发行。

--中国证券：监管部门规范定增补充流动资金，要求明确依据及具体用途

中国监管层对定向增发补充流动资金的监管在加强。证券时报周五报道，从多家证券公司投行部门获悉，凡是提交了材料但未通过发审会且有补充流动资金内容的定增项目，监管部门均要求补充说明该部分资金金额的测算依据、具体用途，以及对未来三年贡献的收入及收益率进行预测等。

--中国股市：沪综指收升1.4%，券商保险领涨助推大盘技术性反弹

中国股市沪综指周五收升1.4%，创下两周来最大单日涨幅。分析师指出，本周以来因沪港通利好题材兑现而引发获利回吐，大盘周一起曾连续三天回调。今日在获利盘得到一定消化，再加上券商保险等金融股强势上涨，股指出现技术性反弹。

--《焦点》阿里巴巴80亿美元债市首秀，定价比肩全球知名企业

路透旗下IFR报导称，中国电商巨头阿里巴巴周四首次发行80亿美元债券，价差水平比肩全球最知名企业甚至更窄，令市场惊艳。阿里巴巴此次分为六部分发行的债券受到市场高度关注，共获得550亿美元的订单，跻身今年规模最大的投资级债券发行之列。

--美国个股：阿里巴巴80亿美元债成亚太区最大G3债券发行--汤森路透

全球电子商务巨头--中国阿里巴巴周四成功发行80亿美元债券。据汤森路透最新统计，该笔债券是亚太区历史上最大的G3（美元、欧元和日圆）债券发行。

--中国期市：证监会批准大商所上市玉米淀粉期货交易

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会已批准大连商品交易所上市玉米淀粉期货交易。

--中港证券：中华交易服务下月中推出沪港通指数系列

由港深沪三地交易所合资的中华证券交易服务周五宣布，将于12月15日推出一个全新指数系列，以反映出沪港通合资格股票整体表现。

--中国粮食：政府考虑改革农产品进口关税配额分配制度

据政府和行业消息人士透露，中国计划调整改革农产品进口关税配额分配制度，旨在根除腐败和降低庞大的国家粮食库存。

--亚洲能源：中国或将超越韩日成为液化天然气最大买家--QATARGAS

全球最大的液化天然气生产商--Qatargas的高管周五表示，若日本和韩国关于国内需求下降的预测正确，则中国可能成为全球最大的液化天然气(LNG)买家。

--《台湾金融市场一周展望》苹果照红台股，惟期中选举在即致观望

全球手机大厂苹果光环照拂之下，台湾股市挟着强劲基本面一路走回季线之上，在变数众多的县市长期中选举前，多头展现气势。只不过，下周愈近选举，预料观望心态趋浓。

--中国个股：光大证券拟定向增发筹资不超过80亿元，用于增加资本金等

中国大型券商--光大证券股份有限公司周五公告称，拟定向增发不超过6亿A股，筹资至多80亿元人民币，用于增加公司资本金及营运资金以扩大业务规模。

--中国个股：伊利股份在新西兰投资4亿新西兰元建奶粉等项目，提高盈利能力

中国最大乳业公司之一的伊利股份周五发布一系列投资公告称，拟在新西兰建设奶粉、超高温灭菌奶、生牛乳深加工等四大乳业项目，总投资4亿新西兰元（约折20亿元人民币）。公司预计这些项目投产后将有利提高公司盈利能力。

--企业结盟：鸿海和群创将在台湾一面板厂投资28亿美元