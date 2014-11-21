中国政策：鼓励在符合条件的国家级经开区开展人民币资本项目可兑换等试点

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京11月21日 - 中国政府网周五发布于促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的若干意见称，鼓励在符合条件的国家级经开区开展人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用、外汇管理改革等方面试点。
意见指出，稳步推进部分服务业领域开放，提升产业国际化水平。推动国家级经开区“走出去”参与境外经贸合作区建设，引导有条件的区内企业“走出去”。
“国家级经开区要充分利用外资的技术溢出和综合带动效应，积极吸引先进制造业投资，努力培育战略性新兴产业，大力发展生产性服务业。”意见称。
创新投融资体制。继续鼓励政策性银行和开发性金融机构对符合条件的国家级经开区基础设施项目、公用事业项目及产业转型升级发展等方面给予信贷支持。
允许符合条件的国家级经开区开发、运营企业依照国家有关规定上市和发行中期票据、短期融资券等债券产品筹集资金。支持国家级经开区同投资机构、保险公司、担保机构及商业银行合作，探索建立投保贷序时融资安排模式。鼓励有条件的国家级经开区探索同社会资本共办“区中园”。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。