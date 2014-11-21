中国政策：鼓励在符合条件的国家级经开区开展人民币资本项目可兑换等试点

路透北京11月21日 - 中国政府网周五发布于促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的若干意见称，鼓励在符合条件的国家级经开区开展人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用、外汇管理改革等方面试点。

意见指出，稳步推进部分服务业领域开放，提升产业国际化水平。推动国家级经开区“走出去”参与境外经贸合作区建设，引导有条件的区内企业“走出去”。

“国家级经开区要充分利用外资的技术溢出和综合带动效应，积极吸引先进制造业投资，努力培育战略性新兴产业，大力发展生产性服务业。”意见称。

创新投融资体制。继续鼓励政策性银行和开发性金融机构对符合条件的国家级经开区基础设施项目、公用事业项目及产业转型升级发展等方面给予信贷支持。