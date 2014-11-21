海证期货：上海螺纹钢期货反弹艰难，因房地产行业持续低迷

尽管各地已经有一系列的房地产行业扶持举措，但这个行业似乎还在慢慢地入冬。在地产业的寒风之中，螺纹钢的未来还将十分迷茫。

从铁矿石的情况来看，原材料价格的下跌带来成本福利同时也会压缩定价水平。国际指标铁矿石现货价格早已跌到2009年年中以来的最低位，徘徊在75美元/吨左右，而国内的铁矿石期货也已低于500元/吨的整数位。虽然原料与下游产品的价格关系如同鸡生蛋、蛋生鸡般是双向的，但全球矿石供应链上的供大于求，恐怕螺纹的成本还有继续走低的空间。(完)