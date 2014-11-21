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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:13 BJT

澳洲经济指标总览--11月21日

经济指标                 时段      最新值       前月(季)   下次公布时间
                                                                        值  
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                  12月4日
 商品及服务收支(亿澳元)                    9月        逆差22.61  逆差10.13         
     出口(较前月)                                           +1%      -2.0%         
     进口(较前月)                                           +6%      -3.0%         
                                                                                   
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                            12月4日
       (较前月)                            9月            +1.2%      +0.1%         
                                                                                   
 就业市场(经季节调整)                                                          12月11日
 就业人口(较前月变动,万人)                 10月           +2.41      -2.37         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +3.34      -3.49         
 失业率                                                    6.2%       6.2%         
 就业参与率                                               64.6%      64.5%         
                                                                                   
 消费者物价指数(CPI)                                                         2015年1月28日
 总体CPI(较前季)                          第二季          +0.5%      +0.5%         
     (较上年同期)                                         +2.3%      +3.0%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.4%      +0.8%         
     (较上年同期)                                         +2.5%      +2.8%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.6%      +0.6%         
     (较上年同期)                                         +2.6%      +2.6%         
                                                                                   
 国际贸易价格指数                                                            2015年1月29日
 进口物价(较前季)                         第三季          -0.8%      -3.0%         
 出口物价(较前季)                                         -3.9%      -7.9%         
                                                                                   
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                              12月2日
 经常帐收支                               第二季        赤字137     赤字78         
 商品与服务贸易收支                                   逆差46.91  顺差25.67         
                                                                                   
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                           12月3日
     (较前季)                             第二季          +0.5%      +1.1%  
     (较上年同期)                                         +3.1%      +3.5%  
 (完)
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