《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月24日

路透上海11月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(11月24日-11月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 11/24 沪 柳州医药 732368 2,812.5 26.22 19.71 国都证券 11/27 11/24 沪 维格娜丝 732518 3,699.5 20.02 22.30 中信建投 11/27 11/24 深 燕塘乳业 002732 3,935 10.13 22.87 广发证券 11/27 11/24 深 雄韬股份 002733 3,400 13.16 22.31 招商证券 11/27 11/24 深 王子新材 002735 2,000 9.23 22.51 民生证券 11/27 11/24 深 凯发电气 300407 1,700 22.34 22.80 广发证券 11/27 11/24 深 道氏技术 300409 1,625 17.30 20.35 招商证券 11/27 11/25 沪 方盛制药 732998 不超过2,726 -- -- 广发证券 11/28 11/25 沪 海南矿业 780969 不超过18,667 -- -- 国泰君安 11/28 11/25 深 三环集团 300408 不超过4,600 -- -- 银河证券 11/28 11/27 沪 华电重工 780226 不超过15,000 -- -- 招商证券 12/2 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金9,558.6亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 10年 固息续发国债 11/20-11/24 第21期10年品种第二次续发 财政部 260 50年 固息国债 11/24-11/26 财政部 280 5年 固息续发国债 11/27-12/1 第26期五年品种续发 神华集团 60 九个月 超短期融资券 周二 长江三峡集团 50 1年 短期融资券 周二 铁路总公司 100 5年 中期票据 周三 国开行 至多250 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 第23/25/27/28/29期债增发 中国联合网络 50 3年 中期票据 周五 通信有限公司 ======================================================================================= 3.国库现金定期存款到期 --------------------------------------------------------------------------------------- 期 数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2014年第九期 600 三个月 8/28 11/27 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 浮息金融债 150 上周六(22日) 农发行 浮息金融债 200 上周日(23日) 进出口行 浮息金融债 200 周二 财政部 固息国债 324.7 周三 铁路总公司 固息债 90 周五 中石油集团 中期票据 100 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 400 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 11/24 柳州医药 2,812.5 26.22 -- -- -- 11/27 11/24 维格娜丝 3,699.5 20.02 -- -- -- 11/27 11/24 燕塘乳业 3,935 10.13 -- -- -- 11/27 11/24 雄韬股份 3,400 13.16 -- -- -- 11/27 11/24 王子新材 2,000 9.23 -- -- -- 11/27 11/24 凯发电气 1,700 22.34 -- -- -- 11/27 11/24 道氏技术 1,625 17.30 -- -- -- 11/27 11/25 方盛制药 不超过2,726 -- -- -- -- 11/28 11/25 海南矿业 不超过18,667 -- -- -- -- 11/28 11/25 三环集团 不超过4,600 -- -- -- -- 11/28 ====================================================================================== 4.国库现金定期存款招标 --------------------------------------------------------------------------------------- 期 数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2014年第10期 600 三个月 11/25 2015/2/24 ======================================================================================(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/边竞)