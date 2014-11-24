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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 13:42 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月24日

路透上海11月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(11月24日-11月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
      11/24     沪　 柳州医药  732368     2,812.5     26.22       19.71    国都证券  11/27
      11/24     沪   维格娜丝  732518     3,699.5     20.02       22.30    中信建投  11/27
      11/24     深   燕塘乳业  002732       3,935     10.13       22.87    广发证券  11/27
      11/24     深   雄韬股份  002733       3,400     13.16       22.31    招商证券  11/27
      11/24     深   王子新材  002735       2,000      9.23       22.51    民生证券  11/27
      11/24     深   凯发电气  300407       1,700     22.34       22.80    广发证券  11/27
      11/24     深   道氏技术  300409       1,625     17.30       20.35    招商证券  11/27
      11/25     沪   方盛制药  732998  不超过2,726      --          --     广发证券  11/28
      11/25     沪   海南矿业  780969  不超过18,667     --          --     国泰君安  11/28
      11/25     深   三环集团  300408  不超过4,600      --          --     银河证券  11/28
      11/27     沪   华电重工  780226  不超过15,000     --          --     招商证券  12/2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金9,558.6亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限       债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)   
         
    财政部      280     10年       固息续发国债   11/20-11/24     第21期10年品种第二次续发
    财政部      260     50年       固息国债       11/24-11/26   
    财政部      280      5年       固息续发国债   11/27-12/1      第26期五年品种续发   
    神华集团     60     九个月     超短期融资券   周二 
    长江三峡集团 50      1年       短期融资券     周二
    铁路总公司  100      5年       中期票据       周三 
    国开行   至多250 1/3/5/7/10年  固息增发债     周四            第23/25/27/28/29期债增发
    中国联合网络 50      3年       中期票据       周五
    通信有限公司
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    3.国库现金定期存款到期
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       期 数      金额(亿元)     期限     起息日    到期日
    
    2014年第九期     600        三个月     8/28      11/27
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
     
    国开行         浮息金融债        150        上周六(22日)
    农发行         浮息金融债        200        上周日(23日)
    进出口行       浮息金融债        200          周二
    财政部         固息国债          324.7        周三
    铁路总公司     固息债             90          周五
    中石油集团     中期票据          100          周五
        
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --         400        400
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    11/24 柳州医药   2,812.5      26.22       --             --            --      11/27
    11/24 维格娜丝   3,699.5      20.02       --             --            --      11/27
    11/24 燕塘乳业   3,935        10.13       --             --            --      11/27
    11/24 雄韬股份   3,400        13.16       --             --            --      11/27
    11/24 王子新材   2,000         9.23       --             --            --      11/27
    11/24 凯发电气   1,700        22.34       --             --            --      11/27
    11/24 道氏技术   1,625        17.30       --             --            --      11/27
    11/25 方盛制药 不超过2,726     --         --             --            --      11/28
    11/25 海南矿业 不超过18,667    --         --             --            --      11/28
    11/25 三环集团 不超过4,600     --         --             --            --      11/28
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    4.国库现金定期存款招标
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       期 数      金额(亿元)     期限     起息日    到期日
    
    2014年第10期     600        三个月    11/25    2015/2/24
    ======================================================================================(完)

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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