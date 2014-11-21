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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:19 BJT

期货日报：郑州动力煤期货弱势而现货涨价，体现供应增加预期的压制作用

以下内容节选自11月21日的《期货日报》：

“临近煤电谈判，为增加谈判筹码，各大煤企有望在12月再度涨价20元/吨左右，届时北方港口价格或被推升至540元/吨左右。”银河期货动力煤分析师于洁分析。不过，值得注意的是，相较于现货市场的涨价潮，动力煤期货市场则依旧弱势，这令市场人士较为悲观。

去年9月动力煤期货上市后，期现价格同时上涨，到了12月二者走势开始分化。今年由于需求不足导致现货行情启动晚、上涨幅度小，并且期货盘面持续两周贴水于现货报价。在中粮期货动力煤分析师李安阳看来，这与宏观和供需面有着密切关系。动力煤作为能源品种，其价格波动受政策影响较为明显。“尽管目前国内煤炭巨头逐步提高煤炭价格，但从下游消费来看，动力煤市场难现去年的大幅翘尾行情。而期货价格低于现货正是对未来行情的预期。”(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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