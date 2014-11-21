期货日报：郑州动力煤期货弱势而现货涨价，体现供应增加预期的压制作用

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自11月21日的《期货日报》：
“临近煤电谈判，为增加谈判筹码，各大煤企有望在12月再度涨价20元/吨左右，届时北方港口价格或被推升至540元/吨左右。”银河期货动力煤分析师于洁分析。不过，值得注意的是，相较于现货市场的涨价潮，动力煤期货市场则依旧弱势，这令市场人士较为悲观。
去年9月动力煤期货上市后，期现价格同时上涨，到了12月二者走势开始分化。今年由于需求不足导致现货行情启动晚、上涨幅度小，并且期货盘面持续两周贴水于现货报价。在中粮期货动力煤分析师李安阳看来，这与宏观和供需面有着密切关系。动力煤作为能源品种，其价格波动受政策影响较为明显。“尽管目前国内煤炭巨头逐步提高煤炭价格，但从下游消费来看，动力煤市场难现去年的大幅翘尾行情。而期货价格低于现货正是对未来行情的预期。”(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。