台湾债市：主要公债成交急冻，走势黏稠无交投诱因

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月21日 - 台湾指标五年公债103/15 周五盘初殖利率几无变动，且成交急冻。国际债市走势黏稠，本地市场中长债标售在即，加上年度结算已大致底定，让交易商几无交投意愿。
市场人士指出，五年公债仍维持中性偏多格局，殖利率盘中平波段低点1.1270%的逾一个月低位，然交易商追价谨慎，认为殖利率再下空间不大，转以养券观点看待该券，在年底前的交投淡静时节，以持券换取利息收入，筹码稳定令价格较难明显波动。
〞(五年券)已经没有什么交易价值，往上和往下都遇到银行(买进/卖出)。〞一本地证券商交易员说。
103/15盘中触及逾一个月低位，持平10月17日的盘中前低1.1270%。
交易员指出，预估五年券殖利率在逼近1.12%之际仍将遇银行调节卖压，殖利率上行在1.14-1.15%之间则有银行吸纳，让交易商难施展手脚。
此外，今日30年公债103/16 标售在即，交易商也观望殖利率尾端的变化，同时关注国库署的截标态度。一外资银行交易员认为，国库署不会希望看到利率上行过快，但如果国库署放手让该券意外标高，中短券仍有机会微幅向上修正。
路透调查显示，受国际板债券发行不间断影响，30年长券有相互替代效果，寿险业对本次标售利率预期略略走高，该期公债的得标利率料落在2.33-2.36%间。
交易员预估今日指标五年债将在1.12-1.14%间交投。
美国公债价格周四小涨，因在中国和欧洲发布疲弱制造业数据后，投资人担心全球经济成长，遂在公债中寻求避险。指标10年期公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.33%，周三尾盘报2.36%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.12-1.14%
本地时间10:29时最新报价：
* 103/15期五年公债殖利率跌0.3基点报1.1270%，成交6.5亿台币。
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