美国利率：华尔街交易员预计美联储明年6月开始升息--纽约联储调查

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透11月20日 - 纽约联储周四公布一项调查显示，华尔街交易员预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年6月开始上调利率，但升息步伐非常缓慢，到2017年上半年利率仍会低于3%。
该项调查是在10月16-20日进行的，时间刚好在美联储召开月度政策会议之前。9月的调查显示，交易员预计首次升息时间在2015年第二季至第三季，步伐略微更快，利率料在2017年上半年达到3%。
美联储自2008年12月一直维持指标利率在近零水准。
最新调查还显示，交易员对美联储为逆回购操作设限表示担忧。逆回购操作是美联储的一项新工具，当联储开始上调利率时，将采用此工具为利率提供支撑。
美联储9月确定逆回购操作上限为每日3,000亿美元。一些交易员接受调查时称，上限将可能“损及该项操作为短期利率提供支撑的有效性”。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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