美国利率：华尔街交易员预计美联储明年6月开始升息--纽约联储调查

路透11月20日 - 纽约联储周四公布一项调查显示，华尔街交易员预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年6月开始上调利率，但升息步伐非常缓慢，到2017年上半年利率仍会低于3%。

该项调查是在10月16-20日进行的，时间刚好在美联储召开月度政策会议之前。9月的调查显示，交易员预计首次升息时间在2015年第二季至第三季，步伐略微更快，利率料在2017年上半年达到3%。

美联储自2008年12月一直维持指标利率在近零水准。

最新调查还显示，交易员对美联储为逆回购操作设限表示担忧。逆回购操作是美联储的一项新工具，当联储开始上调利率时，将采用此工具为利率提供支撑。

美联储9月确定逆回购操作上限为每日3,000亿美元。一些交易员接受调查时称，上限将可能“损及该项操作为短期利率提供支撑的有效性”。(完)