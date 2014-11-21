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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:43 BJT

台湾股市：早盘几近持平，鸿海与群创因宣布联合投资计划而上涨

路透台北11月21日 - 台湾股市周五早盘几近持平，但鸿海 股价上涨，因该公司宣布一项价值数十亿美元的面板投资计划。

0215 GMT，加权股价指数 略微下滑0.01%，报9,077.84点，上日收涨1.3%。

鸿海上涨0.3%。全球第三大面板制造商群创光电 上涨0.7%。

两家公司表示将联手在台湾一面板厂投资868亿台币(28亿美元)。

电子类指数 小涨0.03%，金融保险类指数 跌0.1%。(完)
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