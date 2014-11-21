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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:42 BJT

日本债市：公债价格小涨，日本央行买债操作支撑长券

路透东京11月21日 - 日本政府公债价格周五早盘小涨，受日股下跌及隔夜美国公债上涨的提振。

日本央行的例行操作亦支撑长天期日债。

日本央行周五表示购买1,600亿日圆25年或更长期日债。

30年期公债收益率一度低见1.355%，为2013年4月以来最低。

日央行购债行动支撑公债价格，长券收益率本周稳步下滑，尽管日本有可能增加30年和40年期公债的发行。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.115% +0.5 0.110%

10年期公债 0.460% -0.5 0.465%

20年期公债 1.215% -0.5 1.220%

30年期公债 1.385% +0.0 1.385%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.48 +0.12 146.36

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张荻)
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