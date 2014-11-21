更新版 1-新债招标：中国50年期国债利率低于预期，保险机构积极投标

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 50年期国债中标利率4.24%低于预期
* 保险机构积极参与拉低标位
* 银行间资金面紧张对投标情绪影响偏淡 (新增更多评论)
路透上海11月21日 - 中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率低于预期。市场人士表示，尽管近日银行间资金面紧张局面再升温，但是对超长期限国债影响偏淡，在主力需求机构保险的积极投标参与下，其中标利率低于市场预期，接近同期限二级估值。
业内人士稍早透露，财政部招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，低于此前市场预测均值4.32%；其投标倍数为1.62倍。
”小保险都疯了，估计外面有低成本的资金吧，“华中一银行交易员称。
上海另一银行交易员表示，正常情况下，10年期和50年期的利差大概在60-70bp左右，保险机构作为需求主力，"拿的多的话，利差稍微缩窄点”。
中国外汇交易中心国债到期收益率曲线<0#CNT-CFXSYMBMK=>显示，50年期品种最新收益率报在4.2402%，10年期品种收益率报在3.6302%。
华南一参与投标的券商交易员表示，中资和外资的保险机构都参与的比较多，资金虽然紧张，但是对长期品种并没太多影响，且该期债流动性较差，一般都是配置盘持有到期，交易盘基本不会参与。
该期债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债11月24日开始计息，招标结束至11月26日进行分销，11月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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