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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:59 BJT

金属期市：伦铜持平，本周料创下七周最大单周跌幅

周四出炉的调查结果似乎给全球经济敲响警钟，欧元区企业业务增长速度不及所有预期，中国和美国的制造业也失去动能。

尽管汽油价格不断回落导致美国总体消费者物价增长停滞，但10月核心通胀压力攀升，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年中升息的预期。

周四在经常针锋相对的美国参议院调查小组委员会听证会中，高盛公司 反驳了相关指控，即华尔街银行业者利用大宗商品实货市场来操纵价格，并从中获取不当交易利益。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 孙茉莉/李爽)
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