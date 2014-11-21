中国粮食：政府考虑改革农产品进口关税配额分配制度

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 据政府和行业消息人士透露，中国计划调整改革农产品进口关税配额分配制度，旨在根除腐败和降低庞大的国家粮食库存。
中国是全球最大的粮食消费国，作为世界贸易组织(WTO)成员国对粮食低关税进口量作出承诺，进口配额由政府向国有和民营企业分配。
国家发改委农村经济司副司长方言本月对路透表示，进口关税配额分配制度将会有所调整，但没有具体给予说明。
但行业消息人士称，调整提议包括引入一种更加透明的配额公开招标制度。中国政府也在考虑将配额只分配给从国家储备购买粮食的企业。
关税配额分配调整已经导致2015年粮食和棉花进口配额推迟发布，往年进口配额都在每年9月底之前宣布。
一家饲料生产企业的经理表示，面对国家大量粮食库存，中国政府正在考虑将WTO关税配额同购买国家储备挂钩。这位人士所在的企业今年享有进口配额。
这位经理称，目前正在讨论的提案为，饲料企业每向国家储备购买10吨玉米，可以获得1吨进口关税配额。
“这意味着民营饲料企业要获得进口配额，需要购买2,880万吨价格较高的国家临储玉米。这将有助于减少国家临时储备，”这位经理要求匿名，因未被授权向媒体谈论此事。
中国不公布粮食储备规模，但据贸易商估计，过去两年政府的临时收储政策将玉米库存增加到近1亿吨，相当于中国年消费量的一半以上。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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