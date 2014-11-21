表格：英国10月公共部门收支盈余25.92亿英镑，财政状况优于预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦11月21日 - 英国国家统计局周五公布：
* 10月公共部门净借款(PSNB)为70.55亿英镑，上年同期净借款为70.84亿英镑
* 10月公共部门收支盈余为25.92亿英镑，上年同期为盈余102.87亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2014年10月 较上年同期变动 2014年4-10月 较上年同期变动
银行以外的公共部门净借款 7.7 -2.4% 64.1 +6.1%
中央政府当前收入 54.5 +12.0% 340.6 +1.1%
中央政府当前支出 54.0 +2.2% 380.8 +1.9%
当前预算赤字 5.1 -12.9% 51.1 +1.0%
公共投资 2.6 +27.3% 13.0 +32.2%
(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。