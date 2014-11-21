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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 17:47 BJT

表格：英国10月公共部门收支盈余25.92亿英镑，财政状况优于预期

路透伦敦11月21日 - 英国国家统计局周五公布：

* 10月公共部门净借款(PSNB)为70.55亿英镑，上年同期净借款为70.84亿英镑

* 10月公共部门收支盈余为25.92亿英镑，上年同期为盈余102.87亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2014年10月 较上年同期变动 2014年4-10月 较上年同期变动

银行以外的公共部门净借款 7.7 -2.4% 64.1 +6.1%

中央政府当前收入 54.5 +12.0% 340.6 +1.1%

中央政府当前支出 54.0 +2.2% 380.8 +1.9%

当前预算赤字 5.1 -12.9% 51.1 +1.0%

公共投资 2.6 +27.3% 13.0 +32.2%

(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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