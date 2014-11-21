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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 11:35 BJT

美国个股：阿里巴巴80亿美元债成亚太区最大G3债券发行--汤森路透

路透上海11月21日 - 全球电子商务巨头--中国阿里巴巴 周四成功发行80亿美元债券。据汤森路透最新统计，该笔债券是亚太区历史上最大的G3（美元、欧元和日圆）债券发行。

统计数据显示，近年以来，中国G3债券每年的发行数量和金额节节攀升。今年以来，中国的G3债券发行达76宗，发行金额达到643亿美元的历史高点，较去年同期增长82.3%，其中美元债共73宗，总计筹资629.39亿美元。

路透旗下IFR报导称，阿里巴巴周四首次发行80亿美元债券，价差水平比肩全球最知名企业甚至更窄，令市场惊艳。其发行的80亿美元债券，包括10亿美元三年期固息、3亿美元三年期浮息、22.5亿美元五年期、15亿美元七年期、22.5亿美元10年期以及7亿美元20年期。 （完）

浏览更多细节，请点选：link.reuters.com/zef53w (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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