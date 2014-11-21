《路透峰会》美股明年料表现出色，FED或2016年升息--威尔斯资本管理

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约11月20日 - 威尔斯资本管理(Wells Capital Management)资深投资组合经理Margaret Patel周四表示，美国股市明年强势应该超出预期，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能要等到2016年才会升息。
“股市的强势将令人吃惊，”Patel在路透全球投资展望峰会上表示，标准普尔500指数 明年涨幅可能介于5-19%左右。
她表示，美国股市估值目前处于均值水平，企业获利增长可能超过美国经济增速。她认为美国经济明年将温和增长2%。
Patel称，薪资增长低迷和大宗商品价格面临下行压力，都将压低美国通胀，进而可能推动美联储将首次升息推迟至2016年。
Patel还表示，她认为油价将在几个季度内维持在每桶60-80美元的区间，主要是因为供应过剩。美国原油期货 最新上涨1.34%，报每桶75.68美元。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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