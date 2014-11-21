美国个股：高盛带头发难，驳斥国会有关银行操纵商品价格指控

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿/纽约11月20日 - 美国参议院一委员会指控华尔街银行业者剥削实货商品市场，操纵价格并获得不公平的交易利益，对此高盛 周四带头加以驳斥。
参议院常设调查委员会的一场听证会中，参议员莱文(Carl Levin)向银行人员及高管施压，要求说明该公司是否拉抬铝实货价格，并抑制供给，导致美国海军到铝罐生产商等消费者多付出了数以10亿美元计的成本。
Metro International Trade Services LLC总裁暨执行长Chris Wibbelman对该公司所采取的种种行动提出辩护，称该公司遵守规定，并为底特律地区提供就业机会；高盛在2010年收购Metro。
这场长达五小时的听证会召开前，周三参议院已经公布一份403页的详细报告，当中批评银行业者如何收购商品，并从庞大商品库存上谋利。
公众对于银行业者持有实货商品、以及输送管路到仓储设施等商品相关资产表示关切，各界因而再度详细检视华尔街在商品市场中的角色。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。