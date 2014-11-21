美国个股：高盛带头发难，驳斥国会有关银行操纵商品价格指控

路透华盛顿/纽约11月20日 - 美国参议院一委员会指控华尔街银行业者剥削实货商品市场，操纵价格并获得不公平的交易利益，对此高盛 周四带头加以驳斥。

参议院常设调查委员会的一场听证会中，参议员莱文(Carl Levin)向银行人员及高管施压，要求说明该公司是否拉抬铝实货价格，并抑制供给，导致美国海军到铝罐生产商等消费者多付出了数以10亿美元计的成本。

Metro International Trade Services LLC总裁暨执行长Chris Wibbelman对该公司所采取的种种行动提出辩护，称该公司遵守规定，并为底特律地区提供就业机会；高盛在2010年收购Metro。

这场长达五小时的听证会召开前，周三参议院已经公布一份403页的详细报告，当中批评银行业者如何收购商品，并从庞大商品库存上谋利。