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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:58 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元反弹，但本周料仍录得跌幅

“因为下行趋势的缘故，澳元将不易寻获正面动能，”新加坡一欧系银行交易员称，并预期澳元将在0.8550-0.8850美元整理。

“美元走强及大宗商品价格下跌，将继续打压澳元。澳元年底前会跌到0.85美元以下，”他称。

澳元兑欧元及英镑周线亦恐将录得大幅下跌，欧元及英镑各跳涨逾1%，因投资人解除空仓。

但澳元兑日圆 守住阵地，报101.54日圆，接近本周触及的18个月高位102.40。

新西兰元/美元 小升至0.7894美元，高于此前的0.7876，但本周仍跌0.2%。(完)

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