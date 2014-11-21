路透基点：香港宽频网络及两家持股公司筹措44.6亿港元多档贷款--TRLPC

路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港宽频网络有限公司和两家持股公司寻求44.6亿港元(5.75亿美元)多档贷款。

交易牵头行摩根士丹利已邀请银行参与较高级别的认贷。

贷款包括：A部分31亿港元子弹式定期贷款，B部分11.6亿港元子弹式定期贷款，以及C部分2亿港元循环信贷。

消息人士称，三部分的定价均略高于200个基点。

两家持股公司料为A/B部分的借款人以及C部分的担保人，而香港宽频网络则为C部分的借款人以及A/B部分的担保人。

A部分款项将用于债券再融资，该笔债券原本是私募股权公司CVC Asia Pacific为收购香港电视网络有限公司发债25亿港元的再融资。B部分是为了进行资产重组，C部分则作为运营资本。

CVC Asia Pacific在2012年5月以48.7亿港元买下香港电视，后者原名为城市电讯(香港)有限公司。

CVC Asia Pacific为了此次并购向13家银行借入25亿港元五年期贷款。摩根大通和渣打银行是原始牵头行兼承销商，法国巴黎银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、GE Commercial Finance、ING Bank、瑞穗银行、Natixis、三井住友银行、台北富邦银行以及大华银行将在高级银团阶段作为牵头行兼簿记行参贷。

2012年的贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点，综合收益接近500个基点。平均期限约为4年。

此次收购交易包括购买City Telecom International Ltd、Credibility Holdings Ltd、Automedia Holdings Ltd和CTI Guangzhou的关部股份。