《中国债券市场每日交易备忘》--11月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国神华集团60亿元人民币九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和中信银行主承 杉杉集团6亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行和进出口行主承 长江三峡集团50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中国银行主承 天富能源 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 福建三安集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承 青海华实科技投资管理公司3.48亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和国开行主承 万华实业集团12亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和中国银行主承 上海帝泰发展3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，上海银行主承 浦发银行 3亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2500% 上海银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3000% 西安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% ============================================================================ 二、新债上市： 广州农商行41亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421008，票面利率6.26% 中国电力财务有限公司80亿元三年期固息债1422010，票面利率5.15% 中国电力财务有限公司50亿元五年期固息债1422011，票面利率5.30% 交通银行280亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428013，票面利率5.80% 广发银行100亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428016，票面利率6.10% 新疆供销投资公司8亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1480554，票面利率5.07% 江苏银行15.05亿元518天期浮息(一年期定存基准)信贷资产证券化1489094，基本利差2.35% 招商银行76.3亿元678天期浮息(一年期定存基准)信贷资产证券化1489116，基本利差2.20% 申能集团15亿元九个月期超短融011477003，票面利率4.00% 小商品城 5亿元六个月期超短融011499065，票面利率4.45% 江苏凤凰出版传媒10亿元九个月期超短融011494002，票面利率4.35% 中国电力投资集团15亿元六个月期超短融011410010，票面利率4.00% 云南能源投资集团10亿元九个月期超短融011499064，票面利率4.50% 中国海运集团20亿元九个月期超短融011430005，票面利率4.30% 西部证券 6亿元三个月期短融071442005，票面利率5.00% 华福证券6亿元三个月期短融071444001，票面利率4.50% 中闻印务投资集团1亿元一年期短融041458085，票面利率6.80% 新钢股份 15亿元一年期短融041458086，票面利率5.60% 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融041453118，票面利率5.20% 天津滨海新区建设投资集团20亿元一年期短融041456055，票面利率4.70% 佛山禅城区城市设施开发建设1亿元三年期中期票据101460047，票面利率5.50% 亿利能源集团15亿元三年期中票101454064，票面利率7.50% 大连德泰控股22亿元五年期中票101456077，票面利率5.72% 中国建材 30亿元三年期中票101455035，票面利率5.00% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280亿元10年期续发国债140021，发行价105.30元 重庆市双桥经济技术9亿元七年期固息债1480566，票面利率5.99% 中国复合材料集团5亿元一年期短融 龙源电力 50亿元四个月期短融 广东惠州平海发电厂3亿元一年期短融 三江化工5亿元一年期短融 冀东水泥 10亿元一年期短融 南京浦口区国资投资经营公司6亿元一年期短融 漳州交通运输发展集团2亿元五年期中票 西安世园投资集团8亿元三年期中票 中国化工集团30亿元永续中票(每三年重置利率) ============================================================================ 四、还本付息： 国开行150亿元三年期浮息债(一年定存基准)110260到期兑付，基本利差0.42% 浙江省33亿元三年期固息地方债1152001到期兑付，票面利率3.01% 农发行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)090417到期兑付，基本利差0.40% 中铁二局 4亿元三年期中票1182345到期兑付，票面利率6.65% 申银万国证券20亿元三个月期短融1490161到期兑付，票面利率4.72% 中原证券8亿元三个月期短融1490163到期兑付，票面利率4.80% 中信建投证券19亿元三个月期短融1490162到期兑付，票面利率4.70% 江苏交通控股15亿元一年期短融041358090到期兑付，票面利率6.20% 湖南省高速公路建设开发总公司29亿元一年期短融041360081到期兑付，票面利率6.70% 国中医药4亿元一年期短融041365012到期兑付，票面利率7.90% 广州珠江实业集团4.5亿元一年期短融041366018到期兑付，票面利率7.10% 浦发银行 5亿元一个月期同业存单111409051到期兑付，发行价99.66元 浙商银行15亿元六个月期同业存单111413002到期兑付，发行价97.57元 浙江温州鹿城农商行5亿元三个月期同业存单111490047到期兑付，发行价98.8元 浙江乐清农商行2亿元三个月期同业存单111490049到期兑付，发行价98.8元 成都银行10亿元三个月期同业存单111490051到期兑付，发行价98.82元 五矿股份30亿元九个月期超短融011461003到期兑付，票面利率5.20% 农业银行 15亿元六个月期同业存单111403004到期兑付，发行价97.67元 中信建投证券19亿元三个月期短融071407006到期兑付，票面利率4.70% 兴业银行10亿元一个月期同业存单111410078到期兑付，发行价99.66元 07中核财务债 072204付息 11浙江债02 1152002付息 11佛山公控债 1180165付息 11长高新债 1180166付息 11萧国资债 1180169付息 11深地铁MTN1 1182341付息 12国开46 120246付息 12国开47 120247付息 12国开48 120248付息 12国开49 120249付息 12进出23 120323付息 12建行01 1207001付息 12黔宏升债 1280408付息 12现代投MTN1 1282488付息 12桂建工MTN2 1282489付息 12川国栋MTN1 1282490付息 12厦翔业MTN2 1282491付息 13渝豪江债01 1380324付息 14农银1A2 1489026付息 10京住总债 1080145付息 10大渡河MTN1 1082205付息 11铁道07 1180163付息 11铁道08 1180164付息 11滨海建投债01 1180167付息 11滨海建投债02 1180168付息 11新光债 1180170付息 11东方财信债 1180171付息 11华晨MTN1 1182342付息 11柳控MTN1 1182343付息 11首钢MTN2 1182344付息 12滁州城投债 1280411付息 12渝出版债 1280412付息 12铜有色MTN1 1282492付息 12苏国泰MTN1 1282493付息 12柳控MTN1 1282494付息 12正邦MTN1 1282495付息 13附息国债11 130011付息 02国债05 020005付息 07国开07 070207付息 08国债22 080022付息 08农发19 080419付息 10附息国债14 100014付息 11国开10 110210付息 11进出20 110320付息 11中化工MTN2 1182346付息 11新天山MTN1 1182347付息 12附息国债09 120009付息 14信银1A2 1489073付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。业 内人士表示，经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传货币政策工具。虽然央 行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降 息周期料由此开启。 --中国国内媒体周日报导，上周五中国央行上调存款利率浮动上限后，目前，八家银行已经将存款利率上浮 到基准利率的1.2倍。 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/吴芳； 审校 边竞/李宏薇)