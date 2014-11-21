《HOME专栏》铝产量下降势头减弱，拐点将至？

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
今年现货升水涨势锐不可当，目前在欧美两地都高于每吨500美元，精炼厂可以拿到的“综合”价格是每吨高于2,500美元。
Aldel重启产能计划，证明了在这样的价格水准下，即使是成本问题最大的精炼厂，也能赚到利润。
**合理反应？**
美铝及俄铝等铝业巨头立即大规模重启产能的可能性似乎不高。
但规模较小的精炼厂跟进Aldel，或是手上有闲置产能的业者开始低调提高产能利用率，则是大有可能。
况且，理论上，这是对于“综合”价格走强的合理反应，因为现货升水上涨有一部分是由于欧美供给短缺恶化所致。
但实际层面上，市场面临大量遗留库存的问题，这仍持续压抑LME铝价，而且，虽然似乎有违常理，但这可能也是推升现货升水的原因之一。
如果要让库存下降到接近“正常”水准，铝市实在需要继续好几年营造出供给短缺局面。
这将需要铝产商持续维持纪律。
Aldel重启产能这件事本身，并不是对生产商之间秩序的重大破坏，但这或许是中国以外铝金属生产周期开始转向的一个讯号。(完) (编译 张涛/朱晓军/王颖/蔡美珍；审校 李爽/高琦/艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。