《HOME专栏》铝产量下降势头减弱，拐点将至？

今年现货升水涨势锐不可当，目前在欧美两地都高于每吨500美元，精炼厂可以拿到的“综合”价格是每吨高于2,500美元。

Aldel重启产能计划，证明了在这样的价格水准下，即使是成本问题最大的精炼厂，也能赚到利润。

**合理反应？**

美铝及俄铝等铝业巨头立即大规模重启产能的可能性似乎不高。

但规模较小的精炼厂跟进Aldel，或是手上有闲置产能的业者开始低调提高产能利用率，则是大有可能。

况且，理论上，这是对于“综合”价格走强的合理反应，因为现货升水上涨有一部分是由于欧美供给短缺恶化所致。

但实际层面上，市场面临大量遗留库存的问题，这仍持续压抑LME铝价，而且，虽然似乎有违常理，但这可能也是推升现货升水的原因之一。

如果要让库存下降到接近“正常”水准，铝市实在需要继续好几年营造出供给短缺局面。

这将需要铝产商持续维持纪律。

Aldel重启产能这件事本身，并不是对生产商之间秩序的重大破坏，但这或许是中国以外铝金属生产周期开始转向的一个讯号。(完) (编译 张涛/朱晓军/王颖/蔡美珍；审校 李爽/高琦/艾茂林)