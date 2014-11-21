《焦点》英国大选与退出欧盟公投的不确定性，令金融市场风险升高

一些人士称，现在就进行调整还为时过早，因为要到明年中才开始选举，在那之前，市场料将继续从英国经济现阶段的复苏中受益。

“英国首次升息的时间到底是何时？良好的就业形势是否使得薪资上涨压力浮现？这些问题才是我们现在关心的，是促使我们调整布仓的因素，而非某个时候才会发生的公投，”高盛资产管理的Andrew Wilson表示，“在这种结果极其不确定的事件发生以前，很难对此进行布仓。”

其他人表示，虽然事件可能在短期内带来剧烈的市场反应，但投资者应当稳定住自己的心神，因不论最终结果如何，英国企业都将在曲折中继续前进。

“如果最后真的走到了公投那一步，那将引发许多激烈的市场反应，”安本资产管理的投资总监Anne Richards说道，“汇市将剧烈波动，债市料也将摇摆不定...政治风险带来不确定性，制造动荡，但企业活动还得继续下去。”（完）