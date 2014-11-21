《焦点》英国大选与退出欧盟公投的不确定性，令金融市场风险升高

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
一些人士称，现在就进行调整还为时过早，因为要到明年中才开始选举，在那之前，市场料将继续从英国经济现阶段的复苏中受益。
“英国首次升息的时间到底是何时？良好的就业形势是否使得薪资上涨压力浮现？这些问题才是我们现在关心的，是促使我们调整布仓的因素，而非某个时候才会发生的公投，”高盛资产管理的Andrew Wilson表示，“在这种结果极其不确定的事件发生以前，很难对此进行布仓。”
其他人表示，虽然事件可能在短期内带来剧烈的市场反应，但投资者应当稳定住自己的心神，因不论最终结果如何，英国企业都将在曲折中继续前进。
“如果最后真的走到了公投那一步，那将引发许多激烈的市场反应，”安本资产管理的投资总监Anne Richards说道，“汇市将剧烈波动，债市料也将摇摆不定...政治风险带来不确定性，制造动荡，但企业活动还得继续下去。”（完）
(编译 戴素萍/李婷仪/高琦 审校 张明钧/张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。