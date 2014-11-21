更新版 1-日本金融：财相麻生警告日圆近期贬值速度太快，推动日圆上扬

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
麻生太郎也驳斥干预市场的必要性。
“汇率应由市场来决定，而非干预，”他表示。
麻生被问及日圆走弱可能成为预计在12月14日进行之选举的议题时，他对日圆过度贬值，可能推升能源与其他原材料进口成本表示担忧。
麻生太郎最新的谈话与之前的立场截然不同，他之前表示，日圆贬值仍相当正面，因为有助于出口商的获利。
许多小型企业与家庭担心进口成本升高，将把获利增长的好处抹煞殆尽。
自从日本央行10月31日意外宣布扩大量化宽松计划以来，日圆兑美元已经跌掉约10日圆；反观美元则是受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能于明年开始升息的预期提振。
日本央行总裁黑田东彦已经重申，弱势的日圆对日本整体经济有正面影响。
日本最近一次干预市场是在2011年11月，当时是为了阻止日圆升值。而最近一次买进日圆以抑制兑美元的跌势，是在1990年代末期，当时日本正遭受亚洲金融危机与国内银行业危机的双重打击。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。