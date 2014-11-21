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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 11:38 BJT

更新版 1-日本金融：财相麻生警告日圆近期贬值速度太快，推动日圆上扬

麻生太郎也驳斥干预市场的必要性。

“汇率应由市场来决定，而非干预，”他表示。

麻生被问及日圆走弱可能成为预计在12月14日进行之选举的议题时，他对日圆过度贬值，可能推升能源与其他原材料进口成本表示担忧。

麻生太郎最新的谈话与之前的立场截然不同，他之前表示，日圆贬值仍相当正面，因为有助于出口商的获利。

许多小型企业与家庭担心进口成本升高，将把获利增长的好处抹煞殆尽。

自从日本央行10月31日意外宣布扩大量化宽松计划以来，日圆兑美元已经跌掉约10日圆；反观美元则是受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能于明年开始升息的预期提振。

日本央行总裁黑田东彦已经重申，弱势的日圆对日本整体经济有正面影响。

日本最近一次干预市场是在2011年11月，当时是为了阻止日圆升值。而最近一次买进日圆以抑制兑美元的跌势，是在1990年代末期，当时日本正遭受亚洲金融危机与国内银行业危机的双重打击。(完)
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