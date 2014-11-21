台湾债市：RP利率仍属稳定，惟票券商受下周大额交割影响进出频繁

路透台北11月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五保持稳定，但因应下周大额公债及公司债交割的前置调度已经出现，利率较低的票券商受影响较深，今日面临寿险大额解钱，但尾盘来自银行及法人的资金陆续补充，暂不影响利率。

市场调度人士指出，下周三有30年公债及多档长年期美元债交割，由于长债多由寿险买家持有，单日总额高达约564亿台币的交割量，今日已有寿险先提前准备，令票券商感受资金进出频繁。但利率较高的证券商不但不受影响，反受游资青睐加码，对市场资金的宽松度感受与票券商截然不同。

〞早上走了蛮多(钱)，尾盘才陆陆续续回来...下周一、二还是要有资金来来去去的准备。〞一位大型票券商交易主管说。

除了债券交割的影响外，部分证券商指出，今日可供跨月的资金陆续增多，显示11月的资金情势温和，但为吸纳跨月资金，利率区间高位的成交略见增多，总体利率区间则没有变动。他们称仍须观察下周一及周二的市场资金变化，但相信利率将持稳在本周区间，高位成交有机会增多。

今日证券商月内/跨月公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，均大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均不变。

今日有中航 20亿台币公司债还本。