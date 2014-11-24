《香港报摘》--其他报摘重要消息11月24日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
**明报**
--中国油气 称，按《关于调整非居民用存量天然气价格的通知》，公司与合作伙伴中石油共同决定，调整三交项目工业用户煤层气的销售价格，销售价格将按每立方米增加人民币0.25元，生效期追溯至今年9月1日起。
**星岛日报**
--中亚能源 截至今年9月底止半年亏损扩大至2,945.9万港元，每股亏损0.64仙，不派中期息。公司解释，期内亏损主要由于折旧、损耗及摊销近950万港元、融资成本较去年同期增加近10倍等。
--内地“维稳概念股”中国全通 配股集资净额3.91亿港元。是次配售最多1.33亿股，每股作价3港元，较上周五收市价3.25港元折让约7.6%，资金将用于偿还债务及发展业务。
**东方日报**:
--飞鱼科技国际配售已超额，新浪 为基础投资者，亦有亚洲长线基金加入。公司计划集资8-10亿港元。早前有消息指，飞鱼科技计划将于本周二（25日）开始进行招股，并且将会于12月5日挂牌。
--寰亚矿业 供股送红股集资，每10股供3股，每股供股价0.5港元。估计供股集资净额将约为1.469-1.591亿港元。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。