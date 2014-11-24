《香港报摘》--其他报摘重要消息11月24日

**明报**

--中国油气 称，按《关于调整非居民用存量天然气价格的通知》，公司与合作伙伴中石油共同决定，调整三交项目工业用户煤层气的销售价格，销售价格将按每立方米增加人民币0.25元，生效期追溯至今年9月1日起。

**星岛日报**

--中亚能源 截至今年9月底止半年亏损扩大至2,945.9万港元，每股亏损0.64仙，不派中期息。公司解释，期内亏损主要由于折旧、损耗及摊销近950万港元、融资成本较去年同期增加近10倍等。

--内地“维稳概念股”中国全通 配股集资净额3.91亿港元。是次配售最多1.33亿股，每股作价3港元，较上周五收市价3.25港元折让约7.6%，资金将用于偿还债务及发展业务。

**东方日报**:

--飞鱼科技国际配售已超额，新浪 为基础投资者，亦有亚洲长线基金加入。公司计划集资8-10亿港元。早前有消息指，飞鱼科技计划将于本周二（25日）开始进行招股，并且将会于12月5日挂牌。

--寰亚矿业 供股送红股集资，每10股供3股，每股供股价0.5港元。估计供股集资净额将约为1.469-1.591亿港元。(完)

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