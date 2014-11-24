《香港报摘》--经济日报11月24日

**头版头条**

--中广核 今日开始路演，共引入18名基础投资者捧场认购逾百亿港元，公司亦集资最多245亿港元，有望成为今年香港最大新股。

**其他**

--主业发展网上KTV业务的天鸽互动 ，拟扩展业务领域，包括游戏、医疗、金融等都是积极拓展的重点。

--主营小型融资担保业务的集成金融 行政总裁陈晖称，希望五年内将原集中于佛山业务扩展至全国，公司亦不排除在日后有资金需要时增发股份，同时解决被指股权高度集中问题。

--人民币投资渠道扩阔，随着风险差异，回报由2厘左右至逾20厘不等，保本产品回报可达11厘，但提供20厘回报的股票挂鈎存款，则要冒不保本风险，更随时要以高于市价买入大量股份，投资者要有“坐货”心理准备。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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