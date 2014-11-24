《香港报摘》--经济日报11月24日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
**头版头条**
--中广核 今日开始路演，共引入18名基础投资者捧场认购逾百亿港元，公司亦集资最多245亿港元，有望成为今年香港最大新股。
**其他**
--主业发展网上KTV业务的天鸽互动 ，拟扩展业务领域，包括游戏、医疗、金融等都是积极拓展的重点。
--主营小型融资担保业务的集成金融 行政总裁陈晖称，希望五年内将原集中于佛山业务扩展至全国，公司亦不排除在日后有资金需要时增发股份，同时解决被指股权高度集中问题。
--人民币投资渠道扩阔，随着风险差异，回报由2厘左右至逾20厘不等，保本产品回报可达11厘，但提供20厘回报的股票挂鈎存款，则要冒不保本风险，更随时要以高于市价买入大量股份，投资者要有“坐货”心理准备。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 张喜良)
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路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。