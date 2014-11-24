《香港报摘》--信报11月24日

**头版头条**

--政府今年5月微调双倍印花税（DSD）后，发展商争相推盘，但市场购买力一直未见减弱，本月至今销量已逾1300伙，并连续6个月每月一手新盘销量高于1000伙；近半年一手成交录得逾9100伙，接近去年全年数字，业界估计全年一手成交量可达1.7万伙，为近7年新高。

**其他**

--人民银行上周五（21日）宣布减息，为免存款客户流失，多间银行立刻行动，16间内地上市银行之中便有5家「一浮到顶」，用尽存款利率浮动区间上限，一年期存款利率维持3.3厘。

--市场消息透露，内地汽车制造商北京汽车、内地大型地产企业万达商业地产，以及香港航空等，均争取于本周四通过上市聆讯。由于只是这3只新股，市传集资额最多达975亿港元，如新股能顺利通关，则本港今年全球首次公开招股（IPO）集资额将重回第二。

--本港传媒消息透露，中电 电费加幅接近通胀，即大约5%。至于港灯 方面，其董事总经理尹志田表示，将按计划冻结明年电费，该公司有长远计划去达致5年不用调整电费。

--腾讯 今年6月斥7.36亿美元入股美国上市的内地生活讯息服务平台58同城(58.com)19.9%，被视作加速布局O2O（线上与线下）业务。58同城创办人兼首席执行官姚劲波表示，目前是重要投资期，集团近年将扶持 O2O项目“58到家”，明年投资额将创历史新高，或再有收购行动。(完)

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