新债招标：台湾30年公债103/16得标利率2.36%，国库署截标

路透台北11月21日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的30年103/16期公债 得标利率为2.36%，落在市场预估的2.33-2.36%上缘，主因国库署截标，较前次30年期公债标售得标利率2.30%走升6个基点。

该得标利率为同年期公债近一年来的新高。

103/16期原预计发行300亿台币，实际发行额为229亿台币，投标总额386亿台币，投标倍数为1.29倍，低于上次10年公债103/13R的1.57倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重46.73%、证券业27.07%、票券业4.37%、保险业21.83%。(完)