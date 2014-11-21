新债招标：台湾30年公债103/16得标利率2.36%，国库署截标

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北11月21日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的30年103/16期公债 得标利率为2.36%，落在市场预估的2.33-2.36%上缘，主因国库署截标，较前次30年期公债标售得标利率2.30%走升6个基点。
该得标利率为同年期公债近一年来的新高。
103/16期原预计发行300亿台币，实际发行额为229亿台币，投标总额386亿台币，投标倍数为1.29倍，低于上次10年公债103/13R的1.57倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重46.73%、证券业27.07%、票券业4.37%、保险业21.83%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (采访 董永年; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。