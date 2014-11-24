港报财经评论：能源战略规划，中燃有吸引力--经济日报11月24日

能源战略规划，中燃有吸引力/林瑞芬

“沪港通”开通了一星期，两地镬气都不足。恒指昨收报23,437，累计一周跌2.7%；国指昨收报10,447，累计一周跌2.9%；五日港股平均交易额为710亿港元。技术上，恒指在24,200筑短期顶而回，失守23,500，暂成即市的主要阻力，低位仍以23,000作支持参考。国指的密集支持位则在10,500，目前整固，要看A股指引， A股正遇IPO急冻资金之困，可能要到12月才见真章。下周四，香港亦有只中国内地最大核电公司中广核电力开始招股上市，集资额234亿港元，珠玉在前，母公司团旗下的负责清洁能源的中广核美亚 10月初在港上市，招股受到追捧，公开发售超购556倍。今次中广核的核电业务相信更为吸引外资投入，也预期会冻结市场资金。看来，淡静交投市况下，下周四港股闷静结算，恒指守得以23,000楼上结算也算交差。

下月国家主席习近平将访澳门，中国就批准莲花及拱北口岸延长开放时间，12月18日起，莲花口岸将为24小时通关，使用人次最多的拱北口岸由早上6时开放至晚上1时，延长两小时，被花旗形容为送大礼。据花旗分析措施对广东旅客到访澳门有明显的正面作用，而目前广东旅客占澳门中国内地客的40%，相信会令旅客花费在赌枱时间增加，而且，措施可能加快横琴的基建发展，日后在群聚效应下会更倾向迁往路氹。瑞银亦认为赌场坐落在路氹的金沙中国 、银河娱乐 等会长远受惠新政策。

观乎濠赌股昨日反应，金沙升1.6%，银河娱乐升4.2%，新濠国际 升3%等，正面，但不至于亢奋。不难理解，政策下，中、澳两地的人流易通，但实际投入赌场的收益又不宜过分乐观，因习近平仍在严厉打贪。情况正如中、港两地股市虽已联通，但实际入场多少又是受各种因素影响。中期仍未确定见底，不过不排除濠赌股借势呈短期技术反弹论，策略就只宜走短线，如金沙走势在43至50港元是上落区，纵现弹势50港元阻力强，昨收45.5港元；银河娱乐重要阻力在56港元，昨收52.5港元。(B06)

人行突减息，股市可续升/余少文

中国内地流动性紧张，人行终于决定下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，并扩大存款利率浮动区间。人行自11月22日起，将一年期贷款基准利率下调0.4%至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25%至2.75%，同时将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍，为金融市场及股市注入活水。中国内地股市昨日先跌后升，国企指数则重上俗称牛熊分界线的250天平均线（现处于10,417点），全日升67点或0.7%，收报10,447点，成交额增加至159亿港元，超过60%主板H股随大市上升；红筹指数升39点或0.9%收报4,353点，成交额71亿港元。

其实，国指过去一年半以来，在8,640点至12,354点区间形成一个三角走势，指数若突破三角形顶部（现约11,400），后市可向好，有机会上15,000点；相反，如上升通道底部（现约8,600点）失守，可以低处未算低，投资者要小心。周四的银行间市场前台交易系统延长了30分钟，是因为有个别银行缺乏足够流动性，是让流动不足金融机构补足。延长交易系统过去也曾出现，都是面对市场流动性，故A股昨日早段下跌，直至人行放水消息入市，股市才急速反弹。A股中段更止跌回升，主要是受中国放水消息影响。事实上，人行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，并扩大存款利率浮动区间，将一年期贷款基准利率下调0.4%至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25%至2.75%，同时将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍，市场估计可以释放数以万亿人民币信贷。

过去都指出，中国内地银行一直希望中国可以放松75%的贷存比率规定，而截至9月底止的内银股贷存比率，最高是招商银行 的75%，其次是交通银行 、中信银行 、光大银行 和民生银行 等超过73%，最低是重庆农村银行 和农业银行 的55%和63%，因应不少银行贴近贷存比率上限，难免会影响放贷力度。央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，可纾缓中小企业及金融机构的资金成本。(B05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘