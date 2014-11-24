港报财经评论：突击减息，剑指楼市--信报11月24日

突击减息，剑指楼市/习广思

人行突击减息，超乎一众市场预期，心水清的投资者应该留意到国务院常务会议上周三才提出降低融资成本的十条措施，又称作“国十条”，总理李克强更加表明要降低市场融资利率，解决融资贵、融资难问题。然而，会议后，上周四市场利率全面上升，资金紧张导致银行间市场交易被迫延迟。前一天才发文降低融资成本，第二天就发生“钱荒”，在不得已之下，人行最后亮出必杀技──减息。海通证券上周发表报告指出，问题出在国务院会议决定把同业负债当作一般性存款，如此一来，银行就要补缴20%的准备金，约2万亿人民币。于是银行便开始在市场囤钱，自然出现资金紧张的情况。该报告建议，现在非常有必要降准，减息亦是当前最有效的工具。

明乎此，便不难理解人行减息后刻意淡化减息决定。人行在网站上发布公告称，此次利率调整属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。声明又说，不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变；中国经济运行保持在合理区间，物价涨幅总体呈回落态势。今次突然减息，人行似乎有点迫于无奈，市场对此的解读亦非常分歧。有外资行认为，是更宽松货币政策的转向，更有称是启动了新一轮的减息周期；然而，有不少经济学家认为，短期利好消息出尽，人行下次出手或要到明年首季。事实上，自2012年7月初减息至今，人行已有两年零四个月未采用类似的宏观货币政策，而是采用公开市场操作、定向降准、再贷款等结构性货币调控工具。

曾表示中国短期不会降息降准的摩根大通，其驻香港首席中国经济学家朱海斌上周五在给客户的报告中表示，中国人民银行减息“令人吃惊”，这反映了政府对近期增长前景的关注，而且非对称的减息可能为银行的盈利能力带来显着压力，预计未来几个季度内，至少还有一次减息。交银国际认为，减息时间和力度超乎预期，更加明确降低资金成本、刺激实体经济的意图。由于借贷成本一直居高不下，导致人行一系列措施无法传导至实体经济，下调利率方能直接予以支援。(B02)

欧罗插向1.2132/苏子

上周五欧洲央行行长德拉吉表示，若通胀预期放缓，央行便会扩大购买资产，结果令到欧罗兑美元迅即自1.25美元关口以上急挫至1.2420美元水平附近才能喘定跌势；到欧洲收市后，汇价的沽压再次增强，成功跌至1.24美元关口以下波动，并以近全日低位收市。上周五的1.2373美元低位与今年的1.2357美元低位十分接近，按照上周五的下跌动力来看，已几可肯定欧罗兑美元今日可以成功再创今年新低。由于目前欧罗兑美元的大弱势是有利淡消息及基本因素配合，而且亦同样与市场的悲观情绪及技术走势配合，故相信一旦再创今年新低的欧罗兑美元，出现假突破的走势陷阱的机会并不高。短线而言，欧罗兑美元的反弹阻力区为1.2420/1.2460美元，只要没有高于此阻力区收市，预料整体走势将朝着前年8月的1.2132美元低位迈进。

上周五黄金兑美元成功升至上月的1,255.20高位跌至本月7日的1,131.15低位的61.8%，反弹目标及50天平均线阻力附近，最高曾见1,207.75水平，留意当触及此两大重要技术位后便迅即遇上严峻阻力，并回落至1,201/1,202区域才获得承接，随后再逐步回升至1,206附近，可惜始终乏力再创即市新高，结果当欧洲收市后，市场上突然有巨大沽盘使黄金兑美元大幅推低至上述的1,201/1,202支持区以下，并且成功触发在1,200心理关口以下的大量止蚀沽盘，使金价在不足10分钟时间，已自1,203水平暴跌至1,191.20低位才能止跌回升。

虽然收市价未能回升至急跌前的1,201/1,202支持区以上，但由于已见企稳在1,200心理关口以上，因此，短线走势仍然不宜看得太淡。若今日的调整低位一直保持在1,190关口以上，到美国入市后更已持续企稳在1,201/1,202区域以上，相信上述的61.8%反弹目标阻力将有极高机会顺利突破。至于破位后的初步目标，则看20天保历加通道的1,229顶部阻力，以及日线一目均衡图云雾区的1,216底部阻力。(B12)

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