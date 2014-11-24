港报社评：消防员舍身救人，更要有安全保障--文汇报11月24日

九龙石硖尾邨美映楼22日中午发生气体爆炸事故。截至昨日下午7时，事故已造成1人死亡，12人受伤，5名消防员危殆。事实上，处理气体爆炸事故，消防员面临的挑战和危险防不胜防。消防员舍身救人的英勇精神值得赞扬，但要为他们提供周全的保障。

在不少市民心目中，香港消防处人员是真正的英雄。消防员救火救人，往往要克服恐惧，面对危难，处变不惊，而且经常要冒生命危险，执行具挑战性的任务。市民对消防员的正面印象绝非一朝一夕建立，是消防员多年来努力不懈的表现所累积起来。

消防处已成立专案小组调查石硖尾邨煤气爆炸事故，将调查气体泄漏、爆炸及引致多人受伤的原因，以及检视灭火救援程序，并邀请政府化验所和机电工程署辖下的气体标准事务处协助调查。消防处职工总会副主席欧华键表示，消防员接报到怀疑泄气的单位后，如果无人应门，就会爆门入内，消防员会穿上整套防火衣物，亦会洒水或以湿布包着需要爆破的地方，以免产生火花。相信事件中的消防员跟足指引，今次造成多名消防员受伤，情况特殊。

香港消防处是一支在世界上享有盛名的精英纪律部队，在市民心目中，亦是一个效率高、服务好的政府部门。消防员舍身救人的英勇精神值得赞扬，没有人比消防员更能体会生命的珍贵，对于陷入险境的人，消防员是他们在危难、惊惶和无助中的希望。在消防员拯救市民生命的同时，当局要为他们提供周全的保障。(A04)

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