港报社评：民意不可逆，清场不能再拖--星岛日报11月24日

占领阴霾已笼罩了58日，曙光终于初现。法庭对金钟中信大厦外堵路的禁制令于早前执行，障碍物已全被清除，有关旺角「占领区」的禁制令将于今天刊报，预料执达主任明天便会清路，如占领者仍阻挠，协助的警员将即场拘捕，不容他们再非法霸占道路。如果警方今次能果断行事，一鼓作气，市民期盼多时的清场行动，应可在一两天内实现。

近期几个民意调查都清楚显示这民心所向。新民党访问了近2,000名市民，其中82%认为占领者应尽快撤离，这与早前港大民意研究计画的民调结果相近。港大的民调更显示，近70%人赞成当局立即清场，意见一面倒。

民意已摆在眼前，占领行动组织者如继续企硬不退，背离人心将愈来愈远，手上的「民意筹码」也愈输愈多。

除了民意逆转，占领行动内部分崩离析，也令当局拥有更大优势进行清场。这几天，双学(学联与学民思潮)、占中三子和泛民政党对是否退场的争拗渐趋尖锐，学生领袖为了面子「主战」不肯退；占中三子意兴兰珊准备自首结束行动；泛民则不满学生遗下烂摊子要他们「埋单」，而力促撤离。

占领行动不仅失去民心，也失去「法」和「理」。昨天连公民党的核心成员郭荣铿也认为，占领者必须遵从法庭命令，否则将严重损害法治，并可能永远丧失民心。

对没有民意支持、也没有合法性与合理性的行动，当局已没有任何理由再容忍下去了。(A04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘