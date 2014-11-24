港报社评：后占中时期应休养生息均衡参与始能海阔天空--明报11月24日

从目前的情况看来，未来这个星期占领运动的焦点极可能是旺角，法庭禁制令的执行会是事态发展的标杆：到底会否顺利清除障碍物，抑或出现激烈的反抗，这是延绵逾半百日的占领运动分水岭。然而，以事态发展及民意调查结果所得，占领运动这刻可说处于十字路口，如何保存并沉淀50多天以来建立的民主意识，以及免于出现玉石俱焚的悲剧结局，必须具有智慧及勇气，否则就可能是另一个撕裂口的开始。

事到如此，占领运动便会进入后占中时期，前阵子高亢的语言及身段都应该调整，这也是各方沉淀及反思的时候，官方及民间都不宜有大动作及语言冲突，为下阶段的转进打下基础。

有看法认为，后占中时期建制应该「有所作为」，事实上也有跃跃欲试的迹象。若这是出示友好的政治姿态，应当受到欢迎， 「仁者以大事小」而不是乘势进击，咄咄逼人。

台湾光复后首任台北县长连震东是连战之父，曾有一段说话被引为美谈， 「当官的要像踏单车，头要不断地点，脚要不断的踩」。一言蔽之，就是要多做事少说话，在此刻的香港，官方与民间应当深刻理解其中精髓。

这次政制争战折腾拉扯，如今已是兵疲马乏，双方再强撑下去，肯定没有一方会是胜方。这一刻的香港，暂时未见能够马上解决各样深层次矛盾，既然如此，何不以时间换取空间，休养生息，疗合伤口，将来以更大的智慧而臻海阔天空？ (A04)

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