港报社评：中欧齐松货币，恐雷声大雨点小--经济日报11月24日

内地上周五宣布减息，欧央行总裁德拉吉亦为全面量宽造势，市场憧憬中欧放水潮。内地放水力度尚待观察，欧央放水则有心未必有力，因加码量宽阻力重重，救经济恐事倍功半。

港股恒指今天高开在望，因人民银行上周五宣布减息的同时，欧央总裁德拉吉亦扬言增买债谷通胀，市场解读欧央为抗通缩，全面量宽势在必行。在憧憬中欧齐放水下，欧美股市上周五全面报捷，港股恒指夜期亦大涨488点。

相比中国，欧央放水决心就实在得多。因欧洲正陷浓重通缩阴霾，评级机构标准普尔更预期欧元区将陷三底衰退，现时仅余应对工具，就只有欧央行全面量宽。惟欧央行量宽心有余力不足，因放水阻力重重，最终恐事倍功半。

其一，单靠印钞未必能赶走通缩、重振经济。日本是量宽鼻祖，日央行自2001年起印钞，至今推出量宽已逾十轮，上月底又宣布再增量宽规模至每年80万亿日圆，惟日本经济仍未走出衰退，日央行长黑田东彦更警告核心通胀或再跌穿1%。至于美国储局三轮量宽后，资产负债表已由1万亿美元激增至逾4万亿美元，有储局委员仍忧通胀预期下行，2%的通胀目标难达。在环球需求疲弱下，美日天量印钞难阻通缩进逼，欧央行能否成为异数，殊不乐观。

其二，日央量宽印钞的同时、政府亦不断撒钱增开支，如日本首相安倍正力倡向国民大派3万亿日圆购物券，大手笔谷经济。但欧央在筹谋放水，欧元区国家却不断「收水」，续撙节开支削财赤，在一加一减下，势抵销欧央量宽威力。

更关键的是，德拉吉今年不断出量宽口术，始终雷声大雨点小，底因是欧盟龙头德国仍忧印钞会惹长远恶性通胀、破坏欧盟财政纪律，力阻欧央量宽。若德国立场一日不改，欧央的全面量宽大计，恐怕仍是讲得多、做得少。

故内地减息对股市虽有正面作用，但投资者不应过分心红。至于欧央全面量宽最怕有心无力，在重重阻力下，印钞规模与效果恐大打折扣，虽有利环球金融市场炒作冲喜，但欧洲经济仍难望苦尽甘来。 (A16)

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