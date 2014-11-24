港报社评：人行出其不意降利率，时机非巧合--信报11月24日

出其不意乃北京决策者的「优良传统」，人民银行两年来首度减息，市场固然大吃一惊，许多中国观察家亦为之愕然。人行上周五的宣布来得突然，从《经济学人》刊登「过时文章」可见一斑。

根据巴克莱银行最近发表的调查，以传达政策讯息的质量而论，人行在全球十四大央行中倒数第三，排名仅胜土耳其和俄罗斯。

中国经济底气恶化、通胀处于五年低位，乃不争的事实。今年以来，人民银行为阻止经济进一步下行，减息降准以外的宽松措施层出不穷，具体操作包括向国家开发银行投放10,000亿元人民币，以及于九月和十月透过中期借贷便利措施（MLF），合共向银行注资7,650亿元人民币。

撇除规模较小、经济环节针对性较强的方案，单论国开行和MLF两项注资，人行「放水」力度之大，相当于联储局启动退市前合共三个多月的购债规模；又或日本央行加码量宽后合共五个月的「放水」金额。

人民银行出尽板斧，刺激经济效果不外如是；仅此原因，已足驱使决策者走上减息一途。

然而，若非日圆滙价一贬再贬、欧洲央行摆明车马跟日本对着干，人行会否选择于此时此刻「出其不意」，难说得很。

日圆贬值潮始于安倍晋三上台前后，距今刚好两年，说长不长说短不短。然而，在日本央行上月底落实加码量宽前，投资银行对圆滙的预测，大都「适可而止」，最淡不外120。事隔数周，高呼日圆2015低见140的大行，说十中有五，恐怕亦嫌保守。

欧日在QE路上你追我赶，美国则反其道而行，结束购债后或将加息。基于滙制关系，美元兑日圆、欧罗节节上扬，很大程度转化成人民币兑这两种货币的强势，中国在本已严峻的出口市场雪上加霜不在话下，对内地通胀回升至目标水平同样大为不利。中国在欧洲央行行长德拉吉扬言加码买债、欧罗应声跌穿1.24美元之际宣布减息，虽说「出其不意」，但从环球宏观形势判断，只怕亦非巧合。(A02)

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