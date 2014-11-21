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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 11:40 BJT

韩国股市：受美国数据提振盘中小涨，现代重工劲扬

路透首尔11月21日 - 韩国股市周五盘中小涨，因乐观的美国经济数据支撑风险偏好；与此同时，日圆反弹则给出口股带来一些缓解。

0245GMT，综合股价指数 上涨0.25%，报1,963.01点。

韩国现代重工 劲扬6%，此前KCC Corp 称将购入3,000亿韩元(2.7032亿美元)的现代重工股票。(完)
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