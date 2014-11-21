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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 11:49 BJT

《全球汇市》日圆兑美元反弹，此前日本财相警告日圆贬值速度过快

通胀率之高也出人意料，核心消费者物价指数较上年同期上涨1.8%。

许多担心通胀可能在过低水平持续太久的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员，应该乐见此一结果。

相对的，欧洲的数据大多疲弱，整体欧洲的制造业调查数据多逊于预期。经济形势的分化，令欧元 回跌至1.2565美元，远离本周高位1.2599。

周五的数据都不够重量级，不过欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼都将在法兰克福的欧洲银行业大会(European Banking Congress)上发表讲话。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2556 1.2538 +0.14 -8.65 1.3745

美元/日圆 117.82 118.20 -0.32 +11.89 105.30

欧元/日圆 147.93 148.20 -0.18 +2.21 144.73

美元/瑞郎 0.9573 0.9583 -0.10 +7.22 0.8928

英镑/美元 1.5695 1.5693 +0.01 -5.20 1.6556

美元/加元 1.1303 1.1298 +0.04 +6.43 1.0620

澳元/美元 0.8631 0.8616 +0.17 -3.16 0.8913

新西兰元/美元 0.7876 0.7867 +0.11 -4.02 0.8206

澳元/日圆 101.690 101.840 -0.15 +8.35 93.850

新西兰元/日圆 92.800 92.990 -0.20 +7.39 86.410

英镑/日圆 184.92 184.99 -0.04 +6.07 174.33

澳元/新西兰元 1.0950 1.0945 +0.05 +0.94 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/戴素萍/王颖/陈宗琦；审校 李爽/白云/孙茉莉/李婷仪)
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