《全球汇市》日圆兑美元反弹，此前日本财相警告日圆贬值速度过快

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
通胀率之高也出人意料，核心消费者物价指数较上年同期上涨1.8%。
许多担心通胀可能在过低水平持续太久的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员，应该乐见此一结果。
相对的，欧洲的数据大多疲弱，整体欧洲的制造业调查数据多逊于预期。经济形势的分化，令欧元 回跌至1.2565美元，远离本周高位1.2599。
周五的数据都不够重量级，不过欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼都将在法兰克福的欧洲银行业大会(European Banking Congress)上发表讲话。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2556 1.2538 +0.14 -8.65 1.3745
美元/日圆 117.82 118.20 -0.32 +11.89 105.30
欧元/日圆 147.93 148.20 -0.18 +2.21 144.73
美元/瑞郎 0.9573 0.9583 -0.10 +7.22 0.8928
英镑/美元 1.5695 1.5693 +0.01 -5.20 1.6556
美元/加元 1.1303 1.1298 +0.04 +6.43 1.0620
澳元/美元 0.8631 0.8616 +0.17 -3.16 0.8913
新西兰元/美元 0.7876 0.7867 +0.11 -4.02 0.8206
澳元/日圆 101.690 101.840 -0.15 +8.35 93.850
新西兰元/日圆 92.800 92.990 -0.20 +7.39 86.410
英镑/日圆 184.92 184.99 -0.04 +6.07 174.33
澳元/新西兰元 1.0950 1.0945 +0.05 +0.94 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/戴素萍/王颖/陈宗琦；审校 李爽/白云/孙茉莉/李婷仪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。