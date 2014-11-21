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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 11:47 BJT

韩国汇市：韩元兑美元脱离15个月低点，受日圆跳涨带动

路透首尔11月21日 - 韩元兑美元 周五盘中从15个月低点反弹，因美元涨势暂歇，特别是美元兑日圆涨势。日本财务大臣对日圆快速贬值发出警告，导致日圆跳涨。

0245GMT，韩元兑美元 报1,110.1，周四收盘价为1,115.1。

“获利了结和出口商的结算需求暂时限制韩元跌势，但随着日圆/美元料很快测试120水准，韩元将面临更多下滑压力，”Kiwoom证券分析师Ma Ju-ok说。

“如果日圆继续疲弱趋势，当局可能加大对市场的干预力度，”Ma补充道，尤其是如果那造成韩元兑日圆大幅上涨的话。

当局担心疲弱日圆可能削弱韩国出口商的竞争优势。

0245GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,110.1 1,115.1

日圆/韩元 9.4339/389 9.3980

韩国公债期货 108.08 108.07

韩国综合股价指数 1,963.01 1,958.04

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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