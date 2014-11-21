中国债市：财政部下周二将进行600亿元国库现金定存招标，期限三个月

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次国库现金定期存款起息日为11月25日，到期日为2015年2月24日。具体招标时间为11月25日上午9:00-9:30。

今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)