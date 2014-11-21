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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 11:56 BJT

《全球市场》美国数据提振亚股上涨，日圆反弹

路透11月21日 -

周五稍晚，欧洲央行总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼将在法兰克福的欧洲银行业大会(European Banking Congress)上发表讲话。

大宗商品市场方面，美国原油期货 延续周四的涨势，上涨约0.6%，至76.32美元。

美国强劲经济数据促使油价终止了三日连跌。但在石油输出国组织(OPEC)下周会议是否减产未有定论之前，市场仍保持谨慎。

现货金 日内略微走低，至每盎司1,191.98美元，但仍可能录得连续第三个周线涨幅。(完) (编译 李春喜/戴素萍/陈宗琦/王颖；审校 郑茵/张若琪/李爽/张明钧)
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