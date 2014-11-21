瑞郎汇率：公投势难让央行增持黄金，但市场仍押注汇率上限即将突破

根据Depository Trust and Clearing Corporation的数据，一些投机者预期，如果投票结果是“支持”的话，汇率上限会被冲破，他们因而买入押注欧元将跌至1.1995瑞郎的期权。

迄今为止，这是一种大家形成共识的交易，且已推动对冲欧元/瑞郎大幅波动的短期成本 升至一年最高水平。

而如果投票结果是“反对”的话(这是民调显示极有可能的结果)，则瑞郎兑欧元将走软。有人说这将是暂时的，因为瑞士央行将面临压力，对欧洲央行的进一步放松举措做出反应。

“如果黄金公投失败，我们预计欧元/瑞郎将很快逼近1.2050/75，”Swissquote Bank首席外汇分析师Peter Rosenstreich表示。

“但之后就会遇到欧洲央行这个大问题。如果欧洲央行实施量化宽松，那么瑞郎汇率上限就会面临威胁。所以，这就像是跳出热锅，又接着一头扎进火坑。”

现在离公投还有一周多时间，投资者在期权市场押注欧元将走强至1.2075/80瑞郎；周四时为1.2012。

“对市场来说，最清楚的一点就是，维持做多欧元/做空瑞郎的风险回报依然不变，”德意志银行宏观策略师Oliver Harvey如是说。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 徐文焰/白云)