《热点透视》美国参议院报告披露大型银行问题只是冰山一角

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie；编译 朱晓军

路透纽约11月20日 - 美国参议院发布了一份关于华尔街大宗商品实货业务的报告，其中满是对价格操纵的指控，但却缺乏新证据。即便如此，参议院对于美国大型银行采取的最新行动仍然收获颇丰。这次，高盛公司(Goldman Sachs) 、摩根大通(JP Morgan Chase) 和摩根士丹利(Morgan Stanley) 都在受调查之列。

该报告是参议院常设调查委员会历经两年调查的成果，其中讨论了摩根大通在操纵电价方面扮演的角色。不过，摩根大通去年已经为此问题向联邦能源管理委员会上缴了4.1亿美元罚金。

参议院报告长达403页，还研讨了高盛旗下金属仓储业务Metro是否利用伦敦金属交易所(LME)规则来影响铝定价、并抬高仓储成本的问题。路透在三年多前曾报导该事。

调查借助2012年纽约联邦储备银行一项未公开调查，还披露了银行其他方面、更为具体的不当行为。高盛、摩根大通和摩根士丹利都似乎连续少报了实货资产持仓，以确保不超过各种限额。

有时候，违规问题更像是归类问题。例如，铜可以当成金银来计算，而金银不必考虑某些限额。不过即便在技术上合规，也让人想起过去的规避策略。比如，雷曼兄弟用所谓的“Repo 105”交易掩盖其超高杠杆率。

这三大银行为了预防可能的事故，似乎还在资本方面偷工减料。但就如BP 2010年Deepwater漏油事件所示，这样做代价可能非常高昂。纽约联储估算，高盛、摩根大通和摩根士丹利各自资本缺口在10亿-150亿美元之间，这个规模足以让这些在金融体系中举足轻重的业者陷入周转不灵。

报告也没有放弃对联储的批评，其中称监管者未能发现违规现象，还指出在路透8月报导前，联储都不知道摩根士丹利试图扩建天然气设施。