重发 -《SAFT专栏》美联储的通胀率目标vs.海市蜃楼

(重发以补上文中小标；本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 洪曦/许娜

路透11月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)的2%通胀目标，给人感觉越来越像是一种夙愿，抑或是一种旧时代的观念。

美联储决策层在10月会议记录中指出，通胀率不只持续低于长期目标，随着时间流逝，一些市场上还显示投资者对冲通胀风险的需求下滑。

然而，美联储选择用如下的声明来安抚我们：

“很多与会委员表示，委员会仍应关注中长期通胀预期可能下滑的迹象。部分委员指出，如果出现这样的结果，同时经济成长又停滞不前，那将是更加令人担忧的局面。”

的确，全球很多国家和地区的经济成长在走下坡路，美国也可能面临这种情况，从而使整个通胀率问题变得更加棘手。

但“乐观来看”，美联储心中不是只有通胀目标，时间框架也纳入到了考量之中。比如这段：

“与会者认为，受到能源价格下跌和其他因素影响，通胀率近期内将受到压制，但未来几年将升向委员会的2%目标。”

"未来几年"，许多事情都有发生的可能。随便举两个例子，个人飞行器(jet pack)可能实现，目前战绩垫底的芝加哥小熊队搞不好会拿下美国职棒大联盟的世界大赛(World Series)冠军。

所以，我得给美联储点个赞。没错啊，我也同意我们会在某一天回归正常的通胀率。但不确定的恰恰就是时间以及实现方式。

毕竟，还是有几位美国联邦公开市场委员会(FOMC)的委员(美联储称少数人)提醒称，通胀率有可能会在“相当一段时间”里停留在目标水准下方。这看上去像是又一个模糊不清，且毫无意义的时间框架。

此外也需注意到，美联储是在汤森路透/密西根11月消费者信心指数发布前举行的会议。该调查显示，五至十年通胀预期报2.6%，为2009年衰退以来的最低，也是调查历史上第二低读数，仅高于2002年9月的2.5%，较前月下滑幅度达0.2个百分点。

现在让我们把这些背景资料串起来看看，就会发现，不能把原因简单归结为能源价格下跌，也不能就此推断未来几年情况就会好转。事实是，美联储重视的通胀率低于目标水准已有两年半时间，目前只保持在1.4%。

**以拖待变**

此外，也别忘了非传统货币政策已经实施了六年，在逐渐停止购债之后，这些非传统政策绝大多数也还没完全退下。虽然许多人警告量化宽松(QE)将引发通胀，但这至今仍未实现，而其效力持久性不彰的事实，引发了一些令人不安的问题。

伴随通胀低迷出现的是就业强劲增长。失业率六年来首次来到仅5.8%的水准，每个月的新增就业岗位亦保持在20万个以上。

因此，假设12月不会见到升息，目前也仍不清楚美联储究竟要如何设法在“未来几年”调高利率。会议记录不仅对低通胀保持警惕，还注意到金融市场近期出现相对温和的动荡。如果这真让他们感到不安，那么只要等到风险投资者真的认为可能在当前正向景气循环中升息就好了。

所以，美联储将以拖待变，与其好一阵子以来的表现一样。

“鉴于通胀前景存在不确定性，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在会后声明中暗示，有关首度升息时间的任何决议都将取决于数据，”伦敦ADM Investor Services首席分析师Stephen Lewis在客户报告中写道。

有人知道美联储要到什么地步才有可能升息吗？根据会议记录，“一名委员”对于就巩固通胀目标发表更为的强硬前瞻性指引提出异议。记录没有指明这位委员是谁，但有可能是鸽派人物--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔。

为什么其他措施都不起作用而仅这个有效，取决于我们的想像，就像往常一样。

这并不是说，美国将成为日本，受到人口减少、衰退和通缩前景的困扰。

唯一可以想像的是，如果我们像日本一样排斥移民，经济将变成什么样。

不过一个合理的问题是，如果有因素发挥作用，那到底是哪个因素导致当前祭出的一系列政策工具不适合解决原本意图要解决的问题。