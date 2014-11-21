《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *神华集团 600 60 9 11/24簿记建档 农业银行 AAA 11/25 11/26
中信银行 ======================================================================================= *杉杉集团 30 6 9 11/24簿记建档 建设银行 AA 11/26 11/27
进出口行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *招商证券 84 18 69天 11/26招标 农业银行 AAA 11/27 11/28 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *齐鲁证券 40 20 82天 11/26招标 建设银行 AA+ 11/27 11/28
(最高发行余额) 中行/招行 ======================================================================================= *沈阳化工 5 5 12 11/26簿记建档 招商银行 AA 11/28 12/1
民生银行 ======================================================================================= 长江三峡集团 240 50 12 11/24簿记建档 工商银行 AAA 11/25 11/26
中国银行 ======================================================================================= 天富能源 6 6 12 11/24簿记建档 国开行 AA 11/25 11/26
======================================================================================= 福建三安集团 21 9 12 11/24簿记建档 国开行 AA 11/25 11/26
浦发银行 ======================================================================================= 青海华实科技 6.98 3.48 12 11/24簿记建档 浦发银行 AA- 11/26 11/27 投资管理公司 国开行 ======================================================================================= 四川水电投资 23 5 12 11/25簿记建档 光大银行 AA 11/26 11/27 经营集团 ======================================================================================= 苏交科 4 1 12 11/25簿记建档 南京银行 AA- 11/26 11/27
======================================================================================= 上海复星高科技 40 20 12 11/25簿记建档 交通银行 AA+ 11/26 11/27 集团 农业银行 ======================================================================================= 成都兴蓉集团 3 1 12 11/25簿记建档 兴业银行 AA+ 11/26 11/27 ======================================================================================= 重庆渝富资产 30 10 12 11/25簿记建档 光大银行 AAA 11/26 11/27 经营管理集团 ======================================================================================= 申银万国证券 78 26 79天 11/25招标 农业银行 AAA 11/26 11/27
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 上海南汇发展 26 9 12 11/25簿记建档 建设银行 AA+ 11/26 11/27 集团 中国银行 ======================================================================================= 大秦铁路 100 20 9 11/26簿记建档 国开行 AAA 11/26 11/27
中金公司 ======================================================================================= 浙江广天日月 6 3 12 11/26簿记建档 工商银行 AA- 11/27 11/28 集团 ======================================================================================= 巢湖城建投资 18 6.5 12 11/27簿记建档 兴业银行 AA 11/28 12/1 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *贵阳高科控股 20 10 5 11/28簿记建档 中信建投证券 AA 12/1 12/2 集团 浦发银行 ======================================================================================= *中国电力 100 30 永续中票 11/28-12/1簿记 招商银行 AAA 12/2 12/3 建设集团 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 北京银行
(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= 万华实业集团 35 12 5 11/24簿记建档 交通银行 AA+ 11/26 11/27
(第3年末附投资人回售选择权) 中国银行 ======================================================================================= 上海帝泰发展 16 3 3 11/24-25簿记 上海银行 AA 11/26 11/27 ======================================================================================= 南京化学工业园 6 3 3 11/25簿记建档 浦发银行 AA 11/26 11/27 ======================================================================================= 贵州城建 15 9 5 11/25簿记建档 浙商银行 AA 11/27 11/28 投资集团 ======================================================================================= 中国铁路 600 100 5 11/25招标 工商银行 AAA 11/26 11/27 总公司 中国银行 ======================================================================================= 天津市政集团 7 7 3 11/27簿记建档 中国银行 AA 11/28 12/1 ======================================================================================= 中国电力建设 9 9 5 11/27簿记建档 建设银行 AAA 11/28 12/1 集团 工商银行 ======================================================================================= 南京中电熊猫 20 10 5 11/27簿记建档 建设银行 AA+ 11/28 12/1 信息产业集团 平安银行 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。