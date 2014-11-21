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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 17:16 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *神华集团 600 60 9 11/24簿记建档 农业银行 AAA 11/25 11/26

中信银行 ======================================================================================= *杉杉集团 30 6 9 11/24簿记建档 建设银行 AA 11/26 11/27

进出口行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *招商证券 84 18 69天 11/26招标 农业银行 AAA 11/27 11/28 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *齐鲁证券 40 20 82天 11/26招标 建设银行 AA+ 11/27 11/28

(最高发行余额) 中行/招行 ======================================================================================= *沈阳化工 5 5 12 11/26簿记建档 招商银行 AA 11/28 12/1

民生银行 ======================================================================================= 长江三峡集团 240 50 12 11/24簿记建档 工商银行 AAA 11/25 11/26

中国银行 ======================================================================================= 天富能源 6 6 12 11/24簿记建档 国开行 AA 11/25 11/26

======================================================================================= 福建三安集团 21 9 12 11/24簿记建档 国开行 AA 11/25 11/26

浦发银行 ======================================================================================= 青海华实科技 6.98 3.48 12 11/24簿记建档 浦发银行 AA- 11/26 11/27 投资管理公司 国开行 ======================================================================================= 四川水电投资 23 5 12 11/25簿记建档 光大银行 AA 11/26 11/27 经营集团 ======================================================================================= 苏交科 4 1 12 11/25簿记建档 南京银行 AA- 　 11/26 11/27

======================================================================================= 上海复星高科技 40 20 12 11/25簿记建档 交通银行 AA+ 11/26 11/27 集团 农业银行 ======================================================================================= 成都兴蓉集团 3 1 12 11/25簿记建档 兴业银行 AA+ 11/26 11/27 ======================================================================================= 重庆渝富资产 30 10 12 11/25簿记建档 光大银行 AAA　 11/26 11/27 经营管理集团 ======================================================================================= 申银万国证券 78 26 79天 11/25招标 农业银行 AAA 11/26 11/27

(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 上海南汇发展 26 9 12 11/25簿记建档 建设银行 AA+ 11/26 11/27 集团 中国银行 ======================================================================================= 大秦铁路 100 20 9 11/26簿记建档 国开行 AAA 11/26 11/27

中金公司 ======================================================================================= 浙江广天日月 6 3 12 11/26簿记建档 工商银行 AA- 11/27 11/28 集团 ======================================================================================= 巢湖城建投资 18 6.5 12 11/27簿记建档 兴业银行 AA 11/28 12/1 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *贵阳高科控股 20 10 5 11/28簿记建档 中信建投证券 AA 12/1 12/2 集团 浦发银行 ======================================================================================= *中国电力 100 30 永续中票 11/28-12/1簿记 招商银行 AAA 12/2 12/3 建设集团 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 北京银行

(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= 万华实业集团 35 12 5 11/24簿记建档 交通银行 AA+ 11/26 11/27

(第3年末附投资人回售选择权) 中国银行 ======================================================================================= 上海帝泰发展 16 3 3 11/24-25簿记 上海银行 AA 11/26 11/27 ======================================================================================= 南京化学工业园 6 3 3 11/25簿记建档 浦发银行 AA 11/26 11/27 ======================================================================================= 贵州城建 15 9 5 11/25簿记建档 浙商银行 AA 11/27 11/28 投资集团 ======================================================================================= 中国铁路 600 100 5 11/25招标 工商银行 AAA 11/26 11/27 总公司 中国银行 ======================================================================================= 天津市政集团 7 7 3 11/27簿记建档 中国银行 AA 11/28 12/1 ======================================================================================= 中国电力建设 9 9 5 11/27簿记建档 建设银行 AAA 11/28 12/1 集团 工商银行 ======================================================================================= 南京中电熊猫 20 10 5 11/27簿记建档 建设银行 AA+ 11/28 12/1 信息产业集团 平安银行 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
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