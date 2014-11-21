表格: 中国10月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京11月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览 （单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 305,772 7.22 6,984.97 2,954,396 15.96 原铝 5,756 -88.44 2,488.15 260,884 1.48 未锻压镍(精炼镍+合金) 4,485 -70.72 17,602.77 116,454 -18.78 精炼铅 23 65.92 3,539.65 187 -72.18 精炼锌 25,023 -66.36 1,938.22 533,567 9.06 锌合金 8,961 -21.4 2,427.84 88,558 -14.33 精炼锡+锡合金 948 98.74 22,887.99 7,178 -43.37 出口: 精炼铜 14,875 1.88 7,008.62 219,530 -10.4 原铝 3,435 -63.05 2,048.52 92,787 7.61 精炼铅 1,212 -55.97 2,064.23 26,335 54.4 精炼锌 25,768 5,032,720.9 2,157.89 87,021 2,627.83 未锻压镍(精炼镍+合金) 9,528 760.59 18,772.44 100,228 156.64 精炼锡+锡合金 445 -46.14 23,468.18 939 -60.21 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。