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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国10月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京11月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览
（单位均为吨):
                                10月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       305,772         7.22      6,984.97        2,954,396        15.96
 原铝                           5,756       -88.44      2,488.15          260,884         1.48
 未锻压镍(精炼镍+合金)          4,485       -70.72     17,602.77          116,454       -18.78
 精炼铅                            23        65.92      3,539.65              187       -72.18
 精炼锌                        25,023       -66.36      1,938.22          533,567         9.06
 锌合金                         8,961        -21.4      2,427.84           88,558       -14.33
 精炼锡+锡合金                    948        98.74     22,887.99            7,178       -43.37

 出口:
 精炼铜                        14,875         1.88      7,008.62          219,530        -10.4
 原铝                           3,435       -63.05      2,048.52           92,787         7.61
 精炼铅                         1,212       -55.97      2,064.23           26,335         54.4
 精炼锌                        25,768  5,032,720.9      2,157.89           87,021     2,627.83
 未锻压镍(精炼镍+合金)          9,528       760.59     18,772.44          100,228       156.64
 精炼锡+锡合金                    445       -46.14     23,468.18              939       -60.21

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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