表格: 中国10月成品油进出口数据

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 以下是中国海关总署公布的10月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 2,280,000 -21.9 794.45 24,410,000 -26.9 汽油 23 -85.4 5,767.61 33,580 9,542.98 石脑油 559,791 48.1 896.51 2,669,178 -15.46 航空煤油 292,905 9.65 891.81 3,288,915 -27.42 其他煤油 2,165 -98.14 1,163.02 223,023 -66.88 柴油 45,396 - 894.23 265,015 - 5-7号燃料油 1,151,976 -30.71 613.98 14,543,116 -26.87 其他燃料油 1,728 -94.27 642.61 133,967 -84.76 液化石油气(LPG) 655,511 140.96 819.77 5,531,896 70.09 石油焦 412,264 -26.11 107.11 4,866,775 -40.65 润滑油 184,371 -20.75 1,357.38 2,767,712 21.5 沥青 317,643 11.79 576.95 3,515,840 26.29 出口 成品油 3,140,000 30.5 865.65 24,410,000 2.7 汽油 674,383 108.39 1,003.81 4,092,199 0.81 石脑油 - -100 - 132,069 -62.71 航空煤油 1,114,660 15.71 967.95 8,453,107 10.11 其他煤油 37 85,504.65 1,207.7 28,085 26,357.75 柴油 345,716 - 948.54 3,498,447 - 5-7号燃料油 987,135 18.78 603.75 7,560,169 -11.61 其他燃料油 7,036 -11.5 1,044.5 63,666 -91.12 液化石油气(LPG) 121,621 44.92 846.87 1,187,363 17.8 石油焦 138,909 -43.29 216.46 2,049,083 1.6 润滑油 14,206 29.72 2,145.76 112,490 -12.82 沥青 31,708 35.19 718.22 183,520 28.11 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。