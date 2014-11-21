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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国10月成品油进出口数据

路透北京11月21日 - 以下是中国海关总署公布的10月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                10月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     2,280,000        -21.9        794.45       24,410,000        -26.9
 汽油                              23        -85.4      5,767.61           33,580     9,542.98
 石脑油                       559,791         48.1        896.51        2,669,178       -15.46
 航空煤油                     292,905         9.65        891.81        3,288,915       -27.42
 其他煤油                       2,165       -98.14      1,163.02          223,023       -66.88
 柴油                          45,396            -        894.23          265,015            -
 5-7号燃料油                1,151,976       -30.71        613.98       14,543,116       -26.87
 其他燃料油                     1,728       -94.27        642.61          133,967       -84.76
 液化石油气(LPG)              655,511       140.96        819.77        5,531,896        70.09
 石油焦                       412,264       -26.11        107.11        4,866,775       -40.65
 润滑油                       184,371       -20.75      1,357.38        2,767,712         21.5
 沥青                         317,643        11.79        576.95        3,515,840        26.29

 出口
 成品油                     3,140,000         30.5        865.65       24,410,000          2.7
 汽油                         674,383       108.39      1,003.81        4,092,199         0.81
 石脑油                             -         -100             -          132,069       -62.71
 航空煤油                   1,114,660        15.71        967.95        8,453,107        10.11
 其他煤油                          37    85,504.65       1,207.7           28,085    26,357.75
 柴油                         345,716            -        948.54        3,498,447            -
 5-7号燃料油                  987,135        18.78        603.75        7,560,169       -11.61
 其他燃料油                     7,036        -11.5       1,044.5           63,666       -91.12
 液化石油气(LPG)              121,621        44.92        846.87        1,187,363         17.8
 石油焦                       138,909       -43.29        216.46        2,049,083          1.6
 润滑油                        14,206        29.72      2,145.76          112,490       -12.82
 沥青                          31,708        35.19        718.22          183,520        28.11

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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