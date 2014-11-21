《全球汇市一周综述》日圆持续走低，美国数据靓丽支持美元升势

整理 杜明霞/王兴亚

路透北京11月21日 - 自日本央行10月底意外祭出宽松举措以来，日圆一路走低，本周兑美元跌至七年新低118.96。美元兑日圆急速上扬引发获利了结，但因美国经济表现出众，市场仍看涨美元。

美国数据乐观，巩固了美联储将在明年中期升息的预期。美国经济不断增强与日本经济疲态形成鲜明对比，促使不少交易商预计美元将继续上扬。反观欧洲，经济数据大多疲弱，本月欧元区企业综合PMI增幅低于预期，支持了欧元区货币条件将进一步放松的预期。经济形势分化导致欧元走软。

未来一周美国GDP和日本CPI等众多经济数据料将为汇率走势提供指引。日本央行将公布10月底会议记录，外界可以得知这次会议如何做出放宽政策的决定。下周四美国市场逢感恩节休市，届时市况料清淡。

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美元周五稍事喘息，兑日圆近期急速上扬引发获利了结，不过鉴于美国经济的出众表现，市场依然看涨美元。

自日本央行在10月底意外推出宽松举措以来，美元兑日圆已攀升了近10日圆，所以且不说修正，也该是时候进行一些盘整了。

“不过，汇价近期拉回于115.45/114.89区间之前，在117.05/00处找到支撑，整体上档风险依旧完整，”摩根大通在给客户的报告中表示，“这样看来，升破2007年底高位117.95后，焦点转向120/122.85的重要目标区间。”

后者包含多个重要技术水平，首次上攻可能难以成功。

美元兑日圆周四纽约时段从七年高位回落，周五亚洲早盘持稳于118.21日圆，非常接近七年高位118.96。

**美元继续看涨**

美国经济的不断增强与日本经济的疲态形成鲜明对照，促使很多交易商预计美元将重拾升势。

“美元势头非常强劲，”法国兴业银行驻纽约的高级外汇分析师Sebastien Galy表示，“投资者将继续逢低买入美元/日圆，利差交易规模将进一步扩大。”

周四出炉的美国数据大致乐观，其中美国费城联邦储备银行制造业指数意外跳升至1993年以来最高。通胀率之高也出人意料，10月核心消费者物价指数较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.8%。

许多担心通胀可能在过低水平持续太久的美联储官员，应该乐见此结果。而且强劲美国数据增强了市场对美联储将在明年开始升息的信心。

“在人人担忧通胀下滑风险，且美联储在昨日发布的会议记录中暗示，他们也有同样的忧虑之时，核心通胀增长0.2%让投资者感到宽慰，”Westpac Securities的高级汇率策略师Richard Franulovich表示。

美联储周三公布的10月政策会议记录显示，决策者就是否在声明中提及通胀预期正在下滑的迹象的问题上展开了激烈争论。

相对的，欧洲数据大多疲弱，整体欧洲的制造业调查数据多逊于预期。经济形势的分化，令欧元跌至1.2539美元，远离本周高位1.2599。

**政治风险影响英镑走势 **

英镑兑欧元周四升至不到0.80英镑，兑美元小涨，因此前英国公布的10月零售销售好于预期，让过去几周走势艰难的英镑得以喘息。

英镑之前疲弱主要是因投资人推迟对英国央行升息的预期，一系列疲弱的经济数据令市场预计央行要等到明年第四季才会开始升息。

在明年5月大选前，政治风险开始影响英镑走势。英国首相卡梅伦领导的保守党有可能再输给反对欧盟的UKIP党一个议会席位，预示明年大选政局可能出现大的变动。

“我不确定是否市场已经关注到了政治风险，但如果UKIP党再度取胜，开始在政策讨论上有了影响力，那么可能会对英镑构成冲击，”摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示。

RBC Wealth Management投资组合策略师George King在路透投资峰会上表示，投资人应做好准备，明年民调有可能滋生英国或退出欧盟这一扰乱市况的预期。

上周五，英镑触及14个月低点1.5593美元，因投资人推迟央行升息时机预估。